Трамп заявил, что США «владеют» Гренландией и Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты «владеют» Гренландией. Об этом сообщает УНН.

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Глава Белого дома положительно отозвался о Дании и заявил о сотрудничестве с ней в отношении острова.

Дания была великолепна. Мы владеем Гренландией, мы работаем с Данией — сказал Трамп.

Он уточнил, что США «получили Гренландию и Венесуэлу «за ноль»».

Справочно

Соглашение, которое США, Дания и Гренландия подписали 22 сентября, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право гренландцев на самоопределение. Документ касается усиления оборонного сотрудничества.

Напомним

Дания заявила, что Соединённые Штаты не получили особых прав на природные ресурсы Гренландии, несмотря на недавнее соглашение о безопасности.

Трамп анонсировал масштабную разведку нефти и полезных ископаемых в Гренландии