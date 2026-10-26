Трамп заявил, что США «владеют» Гренландией и Венесуэлой
Киев • УНН
Трамп заявил, что США «владеют» Гренландией и «работают» с Данией. Соглашение, которое США, Дания и Гренландия подписали 22 сентября, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право гренландцев на самоопределение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты «владеют» Гренландией. Об этом сообщает УНН.
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Глава Белого дома положительно отозвался о Дании и заявил о сотрудничестве с ней в отношении острова.
Дания была великолепна. Мы владеем Гренландией, мы работаем с Данией
Он уточнил, что США «получили Гренландию и Венесуэлу «за ноль»».
Справочно
Соглашение, которое США, Дания и Гренландия подписали 22 сентября, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право гренландцев на самоопределение. Документ касается усиления оборонного сотрудничества.
Напомним
Дания заявила, что Соединённые Штаты не получили особых прав на природные ресурсы Гренландии, несмотря на недавнее соглашение о безопасности.
Трамп анонсировал масштабную разведку нефти и полезных ископаемых в Гренландии14.10.26, 16:15 • 8507 просмотров