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The Washington Post

Трамп назвав Гренландію "своєю", але Данія нагадала США про заборону видобутку нафти

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Трамп заявив про масштабну розвідку нафти, газу й копалин у Гренландії. Данія нагадала про заборону та відсутність особливих прав США.

Трамп назвав Гренландію "своєю", але Данія нагадала США про заборону видобутку нафти

Данія заявила, що Сполучені Штати не отримали особливих прав на природні ресурси Гренландії, попри нещодавню угоду про безпеку. Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував масштабну розвідку нафти, газу та корисних копалин на острові. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У дописі в Truth Social американський президент назвав Гренландію "нашою новою та прекрасною" і заявив про підготовку масштабних геологорозвідувальних робіт.

Масштабна розвідка нафти, газу та корисних копалин готується до початку

– написав Трамп, не уточнивши, які саме компанії займатимуться розробкою родовищ.

Данія нагадала про обмеження для американських компаній

У Міністерстві закордонних справ Данії наголосили, що вереснева угода між США, Данією та Гренландією не надає американським інвесторам жодних переваг у доступі до ресурсів острова. Усі проєкти повинні відповідати місцевому законодавству.

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При цьому ще у 2021 році Гренландія заборонила нову розвідку нафти та видобуток урану. Наразі місцева влада перевіряє, чи може американська компанія Greenland Energy скористатися дозволами, виданими до запровадження заборони.

Угода, укладена у вересні, передбачає розширення американської військової присутності, зокрема створення 2 нових баз та розміщення елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол". Водночас документ підтверджує суверенітет Данії та право жителів Гренландії на самовизначення.

Трамп анонсував масштабну розвідку нафти й копалин у Гренландії14.10.26, 16:15 • 7388 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Ґренландія
Reuters
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки