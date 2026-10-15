Трамп назвав Гренландію "своєю", але Данія нагадала США про заборону видобутку нафти
Київ • УНН
Трамп заявив про масштабну розвідку нафти, газу й копалин у Гренландії. Данія нагадала про заборону та відсутність особливих прав США.
Данія заявила, що Сполучені Штати не отримали особливих прав на природні ресурси Гренландії, попри нещодавню угоду про безпеку. Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував масштабну розвідку нафти, газу та корисних копалин на острові. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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У дописі в Truth Social американський президент назвав Гренландію "нашою новою та прекрасною" і заявив про підготовку масштабних геологорозвідувальних робіт.
Масштабна розвідка нафти, газу та корисних копалин готується до початку
Данія нагадала про обмеження для американських компаній
У Міністерстві закордонних справ Данії наголосили, що вереснева угода між США, Данією та Гренландією не надає американським інвесторам жодних переваг у доступі до ресурсів острова. Усі проєкти повинні відповідати місцевому законодавству.
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При цьому ще у 2021 році Гренландія заборонила нову розвідку нафти та видобуток урану. Наразі місцева влада перевіряє, чи може американська компанія Greenland Energy скористатися дозволами, виданими до запровадження заборони.
Угода, укладена у вересні, передбачає розширення американської військової присутності, зокрема створення 2 нових баз та розміщення елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол". Водночас документ підтверджує суверенітет Данії та право жителів Гренландії на самовизначення.
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