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Данія очікує на довгострокову присутність НАТО в Гренландії після угоди з Трампом

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Міністр оборони Данії Єппе Бруус очікує довгострокової місії НАТО Arctic Sentry у Гренландії та Арктиці. Угода зі США передбачає дві нові бази.

Данія очікує на довгострокову присутність НАТО в Гренландії після угоди з Трампом
Єппе Бруус. Фото: REUTERS/Tom Little

Данія переконана, що НАТО зберігатиме посилену присутність у Гренландії та ширшому Арктичному регіоні в довгостроковій перспективі після підписання минулого тижня безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Про це заявив у понеділок міністр оборони Данії Єппе Бруус, передає УНН із посиланням на Reuters.

Раніше цього року НАТО розпочала місію під назвою "Arctic Sentry" ("Арктичний вартовий") з метою активізації навчань і патрулювання в регіоні. Цей крок був спрямований на зниження серйозної напруженості всередині військового альянсу, що виникла через намагання президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.

В інтерв’ю агентству Reuters у Брюсселі міністр оборони Данії Єппе Бруус висловив сподівання, що місія "Arctic Sentry" триватиме й після наступного року та стане постійною.

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Відповідаючи на запитання, чи отримував він чіткі сигнали від союзників по НАТО щодо їхньої зацікавленості в такому сценарії, Бруус сказав: "Наразі ми досить оптимістично оцінюємо перспективи збереження посиленої військової присутності в Гренландії, а також в Арктиці загалом".

Додамо

Угода, підписана Трампом та лідерами Данії й Гренландії в ООН минулого тижня, передбачає створення США ще двох баз на додаток до вже наявної на цій данській арктичній території з широкою автономією. Водночас вона також передбачає важливішу роль для НАТО.

Бруус зазначив, що така роль є важливою, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває нові судноплавні шляхи в Арктиці.

"Зростання інтересу до Арктики — зокрема з боку росії, Китаю тощо — вимагає від НАТО посилення присутності на Крайній Півночі", — заявив він.

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Антоніна Туманова

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