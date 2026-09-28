Данія очікує на довгострокову присутність НАТО в Гренландії після угоди з Трампом

Корабель Starship здійснив свій перший орбітальний політ, вивівши на орбіту супутники Starlink

Кількість жертв у результаті атаки рф по НАН України зросла - під завалами виявили тіло загиблого

росія вже почала додаткову мобілізацію - Зеленський

путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх буде

В Україні урізають непріоритетні видатки - що фінансуватимуть у першу чергу

“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити

Ексклюзив

Дрон упав поблизу кордону з Польщею - у ДПС розповіли, чи постраждав пункт пропуску "Ягодин"

Рада не планує переносити свою роботу до Львова - Стефанчук

Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула

Ексклюзив