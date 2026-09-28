Данія очікує на довгострокову присутність НАТО в Гренландії після угоди з Трампом
Київ • УНН
Міністр оборони Данії Єппе Бруус очікує довгострокової місії НАТО Arctic Sentry у Гренландії та Арктиці. Угода зі США передбачає дві нові бази.
Данія переконана, що НАТО зберігатиме посилену присутність у Гренландії та ширшому Арктичному регіоні в довгостроковій перспективі після підписання минулого тижня безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Про це заявив у понеділок міністр оборони Данії Єппе Бруус, передає УНН із посиланням на Reuters.
Раніше цього року НАТО розпочала місію під назвою "Arctic Sentry" ("Арктичний вартовий") з метою активізації навчань і патрулювання в регіоні. Цей крок був спрямований на зниження серйозної напруженості всередині військового альянсу, що виникла через намагання президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.
В інтерв’ю агентству Reuters у Брюсселі міністр оборони Данії Єппе Бруус висловив сподівання, що місія "Arctic Sentry" триватиме й після наступного року та стане постійною.
Угода США, Гренландії та Данії: що вона передбачає і як змінить безпеку в Арктиці23.09.26, 01:56 • 13055 переглядiв
Відповідаючи на запитання, чи отримував він чіткі сигнали від союзників по НАТО щодо їхньої зацікавленості в такому сценарії, Бруус сказав: "Наразі ми досить оптимістично оцінюємо перспективи збереження посиленої військової присутності в Гренландії, а також в Арктиці загалом".
Додамо
Угода, підписана Трампом та лідерами Данії й Гренландії в ООН минулого тижня, передбачає створення США ще двох баз на додаток до вже наявної на цій данській арктичній території з широкою автономією. Водночас вона також передбачає важливішу роль для НАТО.
Бруус зазначив, що така роль є важливою, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває нові судноплавні шляхи в Арктиці.
"Зростання інтересу до Арктики — зокрема з боку росії, Китаю тощо — вимагає від НАТО посилення присутності на Крайній Півночі", — заявив він.
Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії24.09.26, 14:26 • 4300 переглядiв