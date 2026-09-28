Дания ожидает долгосрочного присутствия НАТО в Гренландии после соглашения с Трампом

Йеппе Брус. Фото: REUTERS/Tom Little

Дания убеждена, что НАТО сохранит усиленное присутствие в Гренландии и более широком Арктическом регионе в долгосрочной перспективе после подписания на прошлой неделе соглашения о безопасности с Соединёнными Штатами. Об этом в понедельник заявил министр обороны Дании Еппе Бруус, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом году НАТО начала миссию под названием "Arctic Sentry" ("Арктический часовой") с целью активизации учений и патрулирования в регионе. Этот шаг был направлен на снижение серьёзной напряжённости внутри военного альянса, возникшей из-за попыток президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

В интервью агентству Reuters в Брюсселе министр обороны Дании Еппе Бруус выразил надежду, что миссия "Arctic Sentry" продолжится и после следующего года и станет постоянной.

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Отвечая на вопрос, получал ли он чёткие сигналы от союзников по НАТО относительно их заинтересованности в таком сценарии, Бруус сказал: "В настоящее время мы достаточно оптимистично оцениваем перспективы сохранения усиленного военного присутствия в Гренландии, а также в Арктике в целом".

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Соглашение, подписанное Трампом и лидерами Дании и Гренландии в ООН на прошлой неделе, предусматривает создание США ещё двух баз в дополнение к уже существующей на этой датской арктической территории с широкой автономией. Вместе с тем оно также предусматривает более важную роль для НАТО.

Бруус отметил, что такая роль важна, поскольку таяние льда вследствие изменения климата открывает новые судоходные пути в Арктике.

"Рост интереса к Арктике — в частности, со стороны россии, Китая и других стран — требует от НАТО усиления присутствия на Крайнем Севере", — заявил он.

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