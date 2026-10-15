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Трамп назвал Гренландию "своей", но Дания напомнила США о запрете на добычу нефти

Киев • УНН

 • 23049 просмотра

Трамп заявил о масштабной разведке нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии. Дания напомнила о запрете и отсутствии особых прав у США.

Трамп назвал Гренландию "своей", но Дания напомнила США о запрете на добычу нефти

Дания заявила, что Соединенные Штаты не получили особых прав на природные ресурсы Гренландии, несмотря на недавнее соглашение о безопасности. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых на острове. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В публикации в Truth Social американский президент назвал Гренландию «нашей новой и прекрасной» и заявил о подготовке масштабных геологоразведочных работ.

Масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых готовится к началу

— написал Трамп, не уточнив, какие именно компании будут заниматься разработкой месторождений.

Дания напомнила об ограничениях для американских компаний

В Министерстве иностранных дел Дании подчеркнули, что сентябрьское соглашение между США, Данией и Гренландией не предоставляет американским инвесторам никаких преимуществ в доступе к ресурсам острова. Все проекты должны соответствовать местному законодательству.

Дания ожидает долгосрочного присутствия НАТО в Гренландии после соглашения с Трампом28.09.26, 22:15 • 5008 просмотров

При этом еще в 2021 году Гренландия запретила новые нефтеразведочные работы и добычу урана. В настоящее время местные власти проверяют, может ли американская компания Greenland Energy воспользоваться разрешениями, выданными до введения запрета.

Соглашение, заключенное в сентябре, предусматривает расширение американского военного присутствия, в частности создание 2 новых баз и размещение элементов системы противоракетной обороны «Золотой купол». В то же время документ подтверждает суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.

Трамп анонсировал масштабную разведку нефти и полезных ископаемых в Гренландии14.10.26, 16:15 • 8200 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Гренландия
Reuters
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты