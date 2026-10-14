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Трамп анонсировал масштабную разведку нефти и полезных ископаемых в Гренландии

Киев • УНН

 • 8200 просмотра

Трамп заявил о подготовке масштабной разведки нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии. Соглашение США, Дании и острова расширяет военную роль США.

Трамп анонсировал масштабную разведку нефти и полезных ископаемых в Гренландии
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии готовятся начать "масштабную" разведку нефти, газа и полезных ископаемых, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп не раскрыл подробностей относительно планов разведки в Гренландии, но отметил: "Эксперты говорят, что объемы легкодоступной нефти там значительно превышают запасы почти любой другой территории в мире".

В прошлом месяце США, Дания и Гренландия подписали соглашение, призванное снять напряженность, возникшую после неоднократных угроз Трампа взять под контроль этот стратегически важный остров, богатый полезными ископаемыми.

Соглашение США, Гренландии и Дании: что оно предусматривает и как изменит безопасность в Арктике23.09.26, 01:56 • 13270 просмотров

"Любое будущее нападение на Соединенные Штаты будет проходить через Гренландию, где наша система обороны будет сбивать беспилотники, ракеты или любые другие виды оружия, которые еще даже не изобретены", — добавил Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social.

Добавим

Соглашение между США, Данией и Гренландией расширяет роль американских военных на острове, открывая путь к созданию двух новых военных баз и развертыванию системы противоракетной обороны Трампа "Золотой купол" (Golden Dome), одновременно подтверждая суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Truth Social
Гренландия
Reuters
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты