Трамп заявив, що США "володіють" Гренландією та Венесуелою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "володіють" Гренландією. Про це повідомляє УНН.

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Глава Білого дому позитивно відгукнувся про Данію та заявив про співпрацю з нею щодо острова.

Данія була чудовою. Ми володіємо Гренландією, ми працюємо з Данією - сказав Трамп.

Він уточнив, що США "отримали Гренландію та Венесуелу "за нуль".

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Угода, яку США, Данія та Гренландія підписали 22 вересня, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія та право гренландців на самовизначення. Документ стосується посилення оборонної співпраці.

Нагадаємо

Данія заявила, що Сполучені Штати не отримали особливих прав на природні ресурси Гренландії, попри нещодавню угоду про безпеку.

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