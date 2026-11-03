Трамп заявив, що США отримали Гренландію у безстрокове користування

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали Гренландію на необмежений термін у межах угоди, досягнутої у вересні. Домовленість передбачає розширення американської військової присутності на острові, але не передачу його території США, пише УНН.

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Тепер у нас є і Гренландія. Ми уклали чудову угоду. Ми хочемо подякувати Данії та Європі за те, що вони зробили це можливим – сказав Трамп.

Американський президент наголосив на стратегічному значенні острова для Вашингтона.

Що передбачає угода щодо Гренландії

За словами Трампа, США отримали Гренландію "на необмеженій основі". Водночас домовленість не передбачає переходу острова під американський суверенітет.

Угода дозволяє Вашингтону розпочати розширення військової присутності, зокрема будівництво 2 військових баз. Вона також передбачає заборону на розміщення баз держав, які не входять до НАТО.

Крім того, сторони домовилися про механізм перевірки іноземних інвестицій, який дозволить блокувати вкладення з Китаю та росії. Населення Гренландії при цьому зберігає право самостійно визначати своє політичне майбутнє.

Трамп заявив, що США "володіють" Гренландією та Венесуелою