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The Guardian
Гривня

Трамп заявив, що США отримали Гренландію у безстрокове користування

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Угода розширює військову присутність США без передачі острова під їхній суверенітет. Вона передбачає дві бази та блокування інвестицій Китаю й росії.

Трамп заявив, що США отримали Гренландію у безстрокове користування

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали Гренландію на необмежений термін у межах угоди, досягнутої у вересні. Домовленість передбачає розширення американської військової присутності на острові, але не передачу його території США, пише УНН.

Деталі

Тепер у нас є і Гренландія. Ми уклали чудову угоду. Ми хочемо подякувати Данії та Європі за те, що вони зробили це можливим

– сказав Трамп.

Американський президент наголосив на стратегічному значенні острова для Вашингтона.

Що передбачає угода щодо Гренландії

За словами Трампа, США отримали Гренландію "на необмеженій основі". Водночас домовленість не передбачає переходу острова під американський суверенітет.

Угода дозволяє Вашингтону розпочати розширення військової присутності, зокрема будівництво 2 військових баз. Вона також передбачає заборону на розміщення баз держав, які не входять до НАТО.

Крім того, сторони домовилися про механізм перевірки іноземних інвестицій, який дозволить блокувати вкладення з Китаю та росії. Населення Гренландії при цьому зберігає право самостійно визначати своє політичне майбутнє.

Трамп заявив, що США "володіють" Гренландією та Венесуелою26.10.26, 00:45 • 11979 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки