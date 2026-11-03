У США сьогодні відкриваються виборчі дільниці на виборах, які можуть змінити президентство Трампа

У вівторок, 3 листопада, у США відкриваються виборчі дільниці на проміжних виборах до Конгресу, які стануть одним із найважливіших випробувань для президента Дональда Трампа. Результати голосування визначать, чи збережуть республіканці контроль над законодавчою владою та наскільки вільно президент зможе реалізовувати свою політику протягом наступних 2 років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Десятки мільйонів американців уже проголосували достроково. Серед головних причин невдоволення виборців – висока вартість життя, зростання цін на пальне через війну з Іраном та невизначеність щодо майбутнього економіки й робочих місць.

За даними опитувань, демократи мають хороші шанси повернути контроль над Палатою представників. Для цього їм потрібно здобути лише 3 додаткові місця. Аналітики Cook Political Report прогнозують, що партія може збільшити своє представництво на 15-25 місць.

Чому ці вибори критично важливі для Трампа

Боротьба за Сенат залишається менш передбачуваною. Демократам необхідно відібрати у республіканців 4 місця, причому конкурентні перегони розгорнулися навіть у традиційно республіканських штатах, зокрема Техасі, Канзасі, Алясці та Південній Кароліні.

Якщо демократи отримають більшість хоча б в одній палаті Конгресу, вони зможуть блокувати частину законодавчих ініціатив Трампа, посилити контроль за його адміністрацією та розпочати розслідування діяльності президента і його союзників.

Сам Трамп намагався мобілізувати прихильників, фактично перетворивши проміжні вибори на голосування щодо власного президентства.

Уявіть, що я у виборчому бюлетені – заявив він під час виступу в Айові.

Водночас опитування New York Times/Siena University показало, що виборці більше довіряють демократам у питаннях економіки, імміграції та зовнішньої політики.

Коли стануть відомі результати

Виборчі дільниці почнуть закриватися о 18:00 за східним часом США (01:00 4 листопада за Києвом). Перші результати очікуються вже в ніч після голосування.

Трамп звернувся до Верховного суду США з вимогою заблокувати близько 20 тисяч бюлетенів у Каліфорнії

Однак остаточне визначення партії, яка контролюватиме Сенат, може затягнутися на кілька тижнів через особливості підрахунку поштових бюлетенів в окремих штатах.

Вибори також супроводжуються судовими суперечками. Зокрема, Верховний суд США відхилив спробу адміністрації Трампа домогтися анулювання тисяч бюлетенів у Каліфорнії через недоведені звинувачення в незаконному голосуванні негромадян.

На думку Bloomberg, головним питанням цих виборів стане те, чи зможе Трамп зберегти політичний вплив після майже 2 років другого президентського терміну, попри падіння рейтингів, війну з Іраном та економічне невдоволення американців.

Демократи можуть отримати контроль над обома палатами Конгресу США за підсумками виборів 3 листопада