Демократи можуть отримати контроль над обома палатами Конгресу США за підсумками виборів 3 листопада

У США 3 листопада відбудуться проміжні вибори до Конгресу, які можуть суттєво обмежити політичні можливості президента Дональда Трампа. Останні опитування показують перевагу Демократичної партії, яка претендує на більшість не лише в Палаті представників, а й у Сенаті. Про це повідомляють Reuters та New York Magazine, пише УНН.

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За результатами опитування Reuters/Ipsos, демократів на виборах до Конгресу готові підтримати 46% зареєстрованих виборців, тоді як республіканців – 38%. Водночас роботу Трампа схвалюють близько 32% американців.

До дня виборів достроково проголосували вже понад 54,5 млн громадян. Це свідчить про високу активність виборців, хоча не дозволяє визначити, яка партія отримає більше голосів.

Демократи посилюють позиції у боротьбі за Сенат

За даними останніх опитувань New York Times/Siena, кандидати від демократів випереджають республіканських суперників у низці штатів, де результат може визначити майбутню більшість у Сенаті.

Зокрема, у Мічигані Абдул Ель-Саєд випереджає Майка Роджерса на 11 відсоткових пунктів, у Техасі Джеймс Таларіко має перевагу над Кеном Пакстоном у 7 пунктів, а в Канзасі демократ Адам Гамільтон випереджає республіканця Роджера Маршалла на 5 пунктів.

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За прогнозом Decision Desk HQ від 2 листопада, ймовірність отримання демократами більшості в Палаті представників оцінюється у 84%, а в Сенаті – у 64%. Водночас ці показники є прогнозами, а не результатами голосування.

Трамп пригрозив блокувати закони демократів

Напередодні виборів Трамп заявив в інтерв'ю New York Post, що у разі перемоги демократів застосовуватиме президентське вето до їхніх законодавчих ініціатив.

На виборах американці визначать склад усіх 435 місць Палати представників і 35 зі 100 місць Сенату. Наразі республіканці контролюють обидві палати.

Якщо демократи здобудуть більшість хоча б в одній із них, вони зможуть посилити парламентський контроль за адміністрацією Трампа та ускладнити ухвалення його законодавчих ініціатив.

Перші результати голосування очікуються вранці 4 листопада за київським часом. Остаточне визначення переможців в окремих округах може тривати кілька днів.

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