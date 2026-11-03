Демократы могут получить контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 3 ноября

В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, которые могут существенно ограничить политические возможности президента Дональда Трампа. Последние опросы показывают преимущество Демократической партии, которая претендует на большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате. Об этом сообщают Reuters и New York Magazine, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, демократов на выборах в Конгресс готовы поддержать 46% зарегистрированных избирателей, тогда как республиканцев — 38%. В то же время работу Трампа одобряют около 32% американцев.

К дню выборов досрочно проголосовали уже более 54,5 млн граждан. Это свидетельствует о высокой активности избирателей, хотя не позволяет определить, какая партия получит больше голосов.

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По данным последних опросов New York Times/Siena, кандидаты от демократов опережают республиканских соперников в ряде штатов, где результат может определить будущее большинство в Сенате.

В частности, в Мичигане Абдул Эль-Саед опережает Майка Роджерса на 11 процентных пунктов, в Техасе Джеймс Таларико имеет преимущество над Кеном Пакстоном в 7 пунктов, а в Канзасе демократ Адам Гамильтон опережает республиканца Роджера Маршалла на 5 пунктов.

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Согласно прогнозу Decision Desk HQ от 2 ноября, вероятность получения демократами большинства в Палате представителей оценивается в 84%, а в Сенате — в 64%. В то же время эти показатели являются прогнозами, а не результатами голосования.

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Накануне выборов Трамп заявил в интервью New York Post, что в случае победы демократов будет применять президентское вето к их законодательным инициативам.

На выборах американцы определят состав всех 435 мест Палаты представителей и 35 из 100 мест Сената. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты.

Если демократы получат большинство хотя бы в одной из них, они смогут усилить парламентский контроль над администрацией Трампа и осложнить принятие его законодательных инициатив.

Первые результаты голосования ожидаются утром 4 ноября по киевскому времени. Окончательное определение победителей в отдельных округах может занять несколько дней.

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