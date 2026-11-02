Популярность Трампа среди женщин в США резко падает — что говорят опросы

У президента США Дональда Трампа возникли неожиданные проблемы с женщинами. Согласно опросам, его популярность среди них резко снизилась, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В 2024 году президент США смог одержать победу на президентских выборах благодаря голосам женщин. Но незадолго до выборов 3 ноября в Конгрессе ситуация внезапно изменилась. Каждая четвертая американка, которая голосовала в 2024 году за Трампа, теперь им недовольна.

Поэтому бывший директор по коммуникациям Республиканской партии Тара Сетмайер, согласно публикации Telegraph, ожидает, что за демократов может проголосовать больше женщин, чем когда-либо за последнее поколение. Особенно показательны результаты опроса Reuters/Ipsos от 19 октября: согласно им, демократы сейчас опережают республиканцев среди женщин-избирателей на 18%. Для сравнения: на президентских выборах 2024 года этот разрыв составлял 8%.

Трамп готов помиловать Маска и его помощников — при чём здесь выборы в Конгресс

В последний раз такой значительный разрыв наблюдался в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа. Тогда демократы вновь получили на промежуточных выборах контроль над Палатой представителей, в которой до этого доминировали республиканцы. На этот раз последствия для президента могут оказаться еще серьезнее: под угрозой находится не только контроль над Палатой представителей, но и над второй палатой Конгресса — Сенатом.

По данным исследовательского института Bellwether Research, почти две трети американок выступают против пошлин Трампа. Строительная эпопея вокруг запланированного им гигантского бального зала в восточном крыле Белого дома вызывает негативную реакцию даже у 68% женщин, имеющих право голоса. Поддержка ослабевает даже среди групп традиционно республиканских избирателей. Согласно данным Bellwether, 47% белых женщин в настоящее время отдают предпочтение демократам, а не республиканцам.

Трамп готовит план обхода Конгресса на случай победы демократов на выборах — Reuters

Вместе с тем социологи предупреждают о возможной ошибочности собственных данных, поскольку ранее опросы уже серьезно ошибались. Два года назад в последнем опросе NBC перед выборами Трамп отставал среди женщин от кандидата Демократической партии Камалы Харрис на 16% — однако в день выборов разрыв составлял лишь 8%. Так, социолог Фрэнк Лунц (институт Luntz Global) недавно выразил опасение, что его опросы могут не учитывать сторонников Трампа, которые скептически относятся к опросам общественного мнения.