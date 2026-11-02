Популярність Трампа серед жінок у США різко падає - що кажуть опитування
Київ • УНН
Показовими є результати опитування Reuters/Ipsos: у них демократи зараз випереджають республіканців серед жінок-виборців на 18%.
У президента США Дональда Трампа виникли несподівані проблеми з жінками. Згідно з опитуваннями, його популярність серед них різко знизилася, передає УНН із посиланням на Bild.
Деталі
У 2024 році президент США зумів здобути перемогу на президентських виборах завдяки голосам жінок. Але незадовго до виборів 3 листопада Конгрес ситуація раптово змінилася. Кожна четверта американка, яка голосувала 2024 року за Трампа, тепер ним незадоволена.
Тому колишній директор із комунікацій Республіканської партії Тара Сетмайєр, згідно з публікацією Telegraph, очікує, що за демократів може проголосувати більше жінок, ніж будь-коли за останнє покоління. Особливо показовими є результати опитування Reuters/Ipsos від 19 жовтня: у них демократи зараз випереджають республіканців серед жінок-виборців на 18%. Для порівняння: на президентських виборах 2024 року цей розрив становив 8%.
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Востаннє такий значний розрив спостерігався у 2018 році, під час першого президентського терміну Трампа. Тоді демократи повернули собі на проміжних виборах контроль над Палатою представників, в якій до цього домінували республіканці. Цього разу наслідки для президента можуть виявитися ще серйознішими: під загрозою знаходиться не лише контроль над Палатою представників, а й над другою палатою Конгресу — Сенатом.
За даними дослідницького інституту Bellwether Research, майже дві третини американок виступають проти мит Трампа. Будівельна епопея навколо запланованої ним гігантської бальної зали у східному крилі Білого дому викликає негативну реакцію навіть у 68% жінок, які мають право голосу. Підтримка слабшає навіть серед груп традиційно республіканських виборців. Згідно з даними Bellwether, 47% білих жінок наразі віддають перевагу демократам перед республіканцями.
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Разом про те, соціологи попереджають про можливу помилковість власних даних, оскільки раніше опитування вже серйозно помилялися. Два роки тому в останньому опитуванні NBC перед виборами Трамп відставав серед жінок від кандидата Демократичної партії Камали Гарріс на 16% — однак у день виборів розрив становив лише 8%. Так, соціолог Френк Лунц (інститут Luntz Global) нещодавно висловив побоювання, що його опитування можуть не враховувати прихильників Трампа, які скептично належать до опитування громадської думки.