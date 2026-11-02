Популярність Трампа серед жінок у США різко падає - що кажуть опитування

росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський

росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський

росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський

росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом