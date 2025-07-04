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Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме в честь 250-летия декларации независимости

Киев • УНН

 • 527 просмотра

Президент США Дональд Трамп планирует провести бой UFC в Белом доме в рамках празднования 250-летия Декларации независимости. Мероприятие организует Дана Уайт, ожидается 20-25 тысяч зрителей.

Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме в честь 250-летия декларации независимости

Президент США Дональд Трамп проведет бой UFC в Белом доме в рамках празднования 250-летия со дня подписания Декларации независимости США, о чем он объявил на митинге в четверг в Айове, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

"На каждом из наших полей битвы в национальном парке и исторических мест состоятся специальные мероприятия в честь "America250", и я даже думаю, что у нас будет бой UFC", - сказал Трамп накануне праздника Дня независимости США 4 июля во время речи на ярмарке штата Айова в Де-Мойне, которая положила начало празднованию 250-летия в течение года.

Связи президента США с чемпионатом Ultimate Fighting Championship насчитывают по меньшей мере 2001 год, когда закрытый "Трамп Тадж-Махал" принимал это мероприятие смешанных боевых искусств.

С тех пор Трамп посетил несколько боев UFC и является хорошим другом генерального директора предприятия Даны Уайта, который представил Трампа на Национальном съезде Республиканской партии, прежде чем тот принял выдвижение кандидата в президенты от Республиканской партии в прошлом году.

Трамп сказал, что Уайт организует мероприятие UFC в Белом доме.

"Это будет чемпионский бой, полноценный бой, примерно от 20 000 до 25 000 человек, и мы также собираемся сделать это в рамках "250", – сказал он.

Среди других празднований будет "большая ярмарка американских штатов", которая "принесет программу America250 на ярмарочные площадки по всей стране, кульминацией которой станет гигантский патриотический фестиваль следующим летом на Национальной аллее, где будут представлены экспонаты из всех 50 штатов", по словам Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "вполне серьезно" настроен относительно планов боев UFC, согласно сообщению Белого дома.

Трамп также планирует провести "празднование подписания" в Белом доме в пятницу, когда он напишет свой "большой, прекрасный законопроект" через 250 лет после подписания Декларации независимости, согласно его публикации на Truth Social перед митингом в Де-Мойне.

Палата представителей США приняла "большой и прекрасный закон" Трампа о расходах и налогах03.07.25, 22:10 • 1613 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортНовости Мира
Айова
Truth Social
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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