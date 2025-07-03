Палата представителей США приняла "большой и прекрасный закон" Трампа о расходах и налогах
Киев • УНН
Палата представителей США приняла законопроект президента Дональда Трампа о внутренней политике, отправив его на подпись. Документ предусматривает сокращение налогов, увеличение финансирования Пентагона и безопасности границ, а также сокращение федеральной системы социального обеспечения.
Палата представителей приняла масштабный законопроект президента США Дональда Трампа о внутренней политике, отправив его на подпись президенту. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
В четверг утром республиканцы в Палате представителей проголосовали за одобрение широкомасштабного законопроекта президента Дональда Трампа о внутренней политике, отправив его на подпись президенту. Пакет, принятый Сенатом на марафонской сессии в начале этой недели, предусматривает сокращение налогов и увеличение финансирования Пентагона и безопасности границ
Отмечается, что документ также предусматривает более спорные сокращения расходов, чтобы оплатить остальную часть законопроекта, в том числе крупнейшее за последние десятилетия сокращение федеральной системы социального обеспечения.
Республиканцы Томас Масси из Кентукки и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании проголосовали вместе с демократами против законопроекта. Вскоре после этого Масси заявил журналистам, что эта мера "не была достаточно хорошей, чтобы я за нее проголосовал".
Напомним
Сенат США поддержал законопроект Дональда Трампа по сокращению налогов и расходов на 4,5 трлн долл. в основном процедурном голосовании. Миллиардер Илон Маск назвал законопроект безумным и разрушительным.