Палата представителей США приняла "большой и прекрасный закон" Трампа о расходах и налогах

Палата представителей приняла масштабный законопроект президента США Дональда Трампа о внутренней политике, отправив его на подпись президенту. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

В четверг утром республиканцы в Палате представителей проголосовали за одобрение широкомасштабного законопроекта президента Дональда Трампа о внутренней политике, отправив его на подпись президенту. Пакет, принятый Сенатом на марафонской сессии в начале этой недели, предусматривает сокращение налогов и увеличение финансирования Пентагона и безопасности границ - пишет издание.

Отмечается, что документ также предусматривает более спорные сокращения расходов, чтобы оплатить остальную часть законопроекта, в том числе крупнейшее за последние десятилетия сокращение федеральной системы социального обеспечения.

Республиканцы Томас Масси из Кентукки и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании проголосовали вместе с демократами против законопроекта. Вскоре после этого Масси заявил журналистам, что эта мера "не была достаточно хорошей, чтобы я за нее проголосовал".

Напомним

Сенат США поддержал законопроект Дональда Трампа по сокращению налогов и расходов на 4,5 трлн долл. в основном процедурном голосовании. Миллиардер Илон Маск назвал законопроект безумным и разрушительным.