В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
Актуальное
Налоги на недвижимость в США непропорционально сильно бьют по пожилым людям: 16 штатов предлагают послабления

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Шестнадцать штатов США и округ Колумбия предлагают льготы по налогу на недвижимость для пенсионеров. Еще 18 штатов предоставляют налоговые льготы, пять ввели замораживание налога, а шесть предлагают программы отсрочки.

Налоги на недвижимость в США непропорционально сильно бьют по пожилым людям: 16 штатов предлагают послабления

В США 16 штатов освобождают пожилых граждан от налога на недвижимость, и почти каждый штат предлагает какие-то льготы, сообщает Realtor.com, пишет УНН.

Подробности

Рост налоговых ставок на недвижимость затронул домовладельцев по всей стране. Но никто не пострадал от этого растущего бремени сильнее, чем пенсионеры, многие из которых с трудом справляются с растущими расходами, связанными со старением дома, живя на фиксированный доход, пишет издание.

Даже если домовладельцы имеют сотни тысяч долларов капитала, он может сопровождаться скрытым налогом на жилье, который непропорционально сильно затрагивает пожилых людей, и его содержание означает, что нужно идти в ногу с растущими налоговыми счетами, отмечает издание.

Чтобы снизить нагрузку, 16 штатов и округ Колумбия предлагают освобождение от налога на недвижимость для пенсионеров, имеющих на это право. Еще 18 штатов предоставляют налоговые льготы, пять ввели замораживание налога на недвижимость для ежегодной стабилизации расходов, а шесть предлагают программы отсрочки. Тем не менее, как отмечается, многие из этих мер не успевают за быстрым ростом цен на жилье, обеспечивая сравнительно небольшое облегчение.

Сейчас еще семь штатов рассматривают новые законы, призванные защитить пожилых людей от того, чтобы они были изгнаны из своих домов налогами, которые они выплачивали десятилетиями.

Существует несколько форм налоговых льгот, наиболее распространенными из которых являются освобождение от налогов, замораживание, налоговые льготы и программы отсрочки. Все они направлены на снижение налоговой нагрузки, но работают по-разному.

Хотя многие штаты предлагают адресные льготы для пожилых людей и смягчают их налоговое бремя, получить право на эту льготу не всегда так просто, как достичь возраста. Во многих законах для получения налоговых льгот, налоговых вычетов и заморозки налога на имущество также были прописаны требования к доходу. Требования отличаются от штата к штату, а иногда и год от года.

Разобраться в тонкостях налоговых льгот на имущество может быть непросто, но это может стоить потраченных усилий. Согласно недавнему отчету Realtor.com, до 40,5% владельцев недвижимости могут переплачивать по налогу на имущество.

Штаты, предлагающие освобождение от налога на имущество для пенсионеров:

  • Алабама: освобождает пенсионеров от уплаты налога на имущество, взимаемого штатом; окружные налоги могут по-прежнему применяться;
    • Аляска: освобождает от уплаты первых 150 000 долларов США от оценочной стоимости жилья для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше;
      • Колорадо: освобождает от уплаты 50% от первых 200 000 долларов от стоимости основного места жительства пенсионера;
        • Округ Колумбия: снижает налог на имущество вдвое для пенсионеров, имеющих на это право;
          • Флорида: округа и города могут предоставлять льготы до 50 000 долларов США для пенсионеров с доходом менее 35 000 долларов США;
            • Джорджия: предоставляет льготы по налогу на имущество в 4000 долларов США для пенсионеров, имеющих на это право;
              • Индиана: снижает оценочную стоимость жилья пенсионера, имеющего на это право, на 14 000 долларов США;
                • Айова: освобождает от налога на недвижимость в 6500 долларов США от стоимости налогообложения для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше;
                  • Кентукки: освобождает от налога на недвижимость в 49 100 долларов США от оценочной стоимости для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше, соответствующих требованиям;
                    • Миссисипи: освобождает от налога на недвижимость в 7500 долларов США от оценочной стоимости для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше;
                      • Небраска: предлагает снижение налога на недвижимость для пожилых людей по основному месту жительства;
                        • Нью-Йорк: местные органы власти могут освобождать от налога на недвижимость до 50% от оценочной стоимости для пожилых людей с доходом менее 58 000 долларов США. Пожилые люди также могут претендовать на расширенную налоговую льготу STAR;
                          • Северная Каролина: освобождает от налога на недвижимость в 25 000 долларов США или 50% оценочной стоимости дома, соответствующего требованиям;
                            • Огайо: освобождает от налога на недвижимость в 26 200 долларов США от оценочной стоимости для пожилых людей, соответствующих требованиям;
                              • Южная Каролина: освобождает от налога первые 50 000 долларов США от справедливой рыночной стоимости для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше;
                                • Техас: обязывает школьные округа предоставлять дополнительную налоговую льготу на недвижимость в 10 000 долларов США для пожилых людей. Местные налоговые органы могут предоставлять дополнительную налоговую льготу в размере не менее 3000 долларов США;
                                  • Вашингтон: предлагает три уровня налоговой льготы в зависимости от совокупного имеющегося дохода пожилых людей.

                                    В США на фоне избытка жилья резко упали продажи новых домов26.08.25, 10:01 • 3655 просмотров

                                    Юлия Шрамко

                                    Общество Экономика
                                    Айова
                                    Джорджия (штат США)
                                    Аляска
                                    Кентукки
                                    Огайо
                                    Южная Каролина
                                    Алабама
                                    Нью-Йорк (штат)
                                    Вашингтон
                                    Техас
                                    Индиана
                                    Соединённые Штаты
                                    Флорида