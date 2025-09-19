$41.250.05
Податки на нерухомість у США непропорційно сильно б'ють по людях похилого віку: 16 штатів пропонують послаблення

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Шістнадцять штатів США та округ Колумбія пропонують пільги з податку на нерухомість для пенсіонерів. Ще 18 штатів надають податкові пільги, п'ять запровадили заморожування податку, а шість пропонують програми відстрочки.

Податки на нерухомість у США непропорційно сильно б'ють по людях похилого віку: 16 штатів пропонують послаблення

У США 16 штатів звільняють громадян похилого віку від податку на нерухомість, і майже кожен штат пропонує якісь пільги, повідомляє Realtor.com, пише УНН.

Деталі

Зростання податкових ставок на нерухомість зачепило домовласників по всій країні. Але ніхто не постраждав від цього зростаючого тягаря сильніше, ніж пенсіонери, багато з яких насилу справляються зі зростаючими витратами, пов'язаними зі старінням будинку, живучи на фіксований дохід, пише видання.

Навіть якщо домовласники мають сотні тисяч доларів капіталу, він може супроводжуватися прихованим податком на житло, який непропорційно сильно зачіпає людей похилого віку, і його утримання означає, що потрібно йти в ногу зі зростанням податкових рахунків, зауважує видання.

Щоб знизити навантаження, 16 штатів та округ Колумбія пропонують звільнення від податку на нерухомість для пенсіонерів, які мають на це право. Ще 18 штатів надають податкові пільги, п'ять запровадили заморожування податку на нерухомість для щорічної стабілізації витрат, а шість пропонують програми відстрочки. Тим не менш, як зауважується, багато з цих заходів не встигають за швидким зростанням цін на житло, забезпечуючи порівняно невелике полегшення.

Нині ще сім штатів розглядають нові закони, покликані захистити людей похилого віку від того, щоб вони були вигнаними зі своїх будинків податками, які вони виплачували десятиліттями.

Існує кілька форм податкових пільг, найпоширенішими з яких є звільнення від податків, заморожування, податкові пільги та програми відстрочення. Усі вони спрямовані на зниження податкового навантаження, але працюють по-різному.

Хоча багато штатів пропонують адресні пільги для людей похилого віку і пом'якшують їх податковий тягар, отримати право на цю пільгу не завжди так просто, як досягти віку. У багатьох законах для отримання податкових пільг, податкових відрахувань та заморозки податку на майно також були прописані вимоги до доходу. Вимоги відрізняються від штату до штату, а іноді й рік у рік.

Розібратися в тонкощах податкових пільг на майно може бути непросто, але це може коштувати витрачених зусиль. Згідно з нещодавнім звітом Realtor.com, до 40,5% власників нерухомості можуть переплачувати за податком на майно. 

Штати, що пропонують звільнення від податку на майно для пенсіонерів:

  • Алабама: звільняє пенсіонерів від сплати податку на майно, стягуваного штатом; окружні податки можуть, як і раніше, застосовуватися;
    • Аляска: звільняє від сплати перших 150 000 доларів США від оціночної вартості житла для домовласників віком 65 років і більше;
      • Колорадо: звільняє від сплати 50% від перших 200 000 доларів від вартості основного місця проживання пенсіонера;
        • Округ Колумбія: знижує податок на майно вдвічі для пенсіонерів, які мають право на це;
          • Флорида: округи та міста можуть надавати пільги до 50 000 доларів США для пенсіонерів із доходом менше 35 000 доларів США;
            • Джорджія: надає пільги з податку на майно у 4000 доларів США для пенсіонерів, які мають на це право;
              • Індіана: знижує оцінну вартість житла пенсіонера, який має право на це, на 14 000 доларів США;
                • Айова: звільняє від податку на нерухомість у 6500 доларів США від вартості оподаткування для домовласників у віці 65 років і старше;
                  • Кентуккі: звільняє від податку на нерухомість у 49 100 доларів США від оціночної вартості для домовласників віком 65 років та старших, що відповідають вимогам;
                    • Міссісіпі: звільняє від податку на нерухомість у 7500 доларів США від оціночної вартості для домовласників віком 65 років і більше;
                      • Небраска: пропонує зниження податку на нерухомість для людей похилого віку за основним місцем проживання;
                        • Нью-Йорк: місцеві органи влади можуть звільняти від податку на нерухомість до 50% від оцінної вартості для людей похилого віку з доходом менше 58 000 доларів США. Люди похилого віку також можуть претендувати на розширену податкову пільгу STAR;
                          • Північна Кароліна: звільняє від податку на нерухомість у 25 000 доларів США або 50% оціночної вартості будинку, що відповідає вимогам;
                            • Огайо: звільняє від податку на нерухомість у 26 200 доларів США від оцінної вартості для людей похилого віку, які відповідають вимогам;
                              • Південна Кароліна: звільняє від податку перші 50 000 доларів США від справедливої ​​ринкової вартості для домовласників віком 65 років і більше;
                                • Техас: зобов'язує шкільні округи надавати додаткову податкову пільгу на нерухомість у 10 000 доларів США для людей похилого віку. Місцеві податкові органи можуть надавати додаткову податкову пільгу у щонайменше 3000 доларів США;
                                  • Вашингтон: пропонує три рівні податкової пільги залежно від сукупного наявного доходу людей похилого віку.

                                    У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків 26.08.25, 10:01 • 3655 переглядiв

                                    Юлія Шрамко

