Белый дом может ввести налоговые льготы на "красное" дизельное топливо для снижения цен на горючее — СМИ

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Белый дом рассматривает возможность смягчения регуляторных норм, что позволило бы расширить продажу дизельного топлива, окрашенного в красный цвет. Этот шаг, направленный на снижение стремительно растущих цен, мог бы позволить некоторым покупателям избежать уплаты федерального налога на топливо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова двух лиц, осведомлённых о ходе обсуждений, передаёт УНН.

Детали

Предложение об использовании топлива с красным красителем появилось в результате продолжительных дискуссий в администрации как одна из главных альтернатив запрету на экспорт дизельного топлива. Вопрос о таком запрете поднимался из-за того, что перебои в мировых поставках привели к росту цен до рекордных уровней. Президент Дональд Трамп поддержал идею запрета, однако она столкнулась со значительным сопротивлением со стороны нефтяной отрасли и других представителей делового сообщества.

Администрация Трампа ищет способы снизить цены на дизельное топливо, не нарушая при этом стабильность поставок и не создавая дополнительных расходов для других секторов экономики. Она действует в условиях растущего давления, вызванного необходимостью снизить стоимость топлива накануне ноябрьских промежуточных выборов, а также обеспокоенностью рейтингами одобрения экономической политики Трампа.

Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, администрация также пытается получить от крупных нефтеперерабатывающих компаний добровольные обязательства по ограничению экспорта дизельного топлива, рассматривая альтернативы правительственному запрету. Министр энергетики Крис Райт связался с руководителями нескольких крупных нефтеперерабатывающих компаний, чтобы выяснить их готовность пойти на такой шаг.

Представитель Белого дома заявил, что окончательных решений ещё не принято, но президент рассматривает все варианты снижения цен.

В воскресенье, во время посещения турнира по гольфу Presidents Cup в Иллинойсе, Трамп сообщил журналисту Fox News, что «очень серьёзно» рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива.

«Это часто может привести к некоторому повышению цен на бензин для автомобилей, поэтому мы рассматриваем этот вопрос очень серьёзно. Возможно, мы это сделаем», — добавил он.

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Добавим

По словам собеседников СМИ, эта налоговая инициатива предусматривает расширение условий, при которых дизельное топливо с красным красителем — обычно предназначенное для использования вне дорог общего пользования (например, в сельском хозяйстве) и освобождённое от большинства федеральных налогов на топливо — могло бы продаваться для более широкого применения. Администрация рассматривает это предложение, поскольку Трамп стремится снизить стоимость топлива, которая стремительно выросла в течение последних недель. Согласно действующим федеральным правилам, налог на дизельное топливо для автомагистралей составляет 24,4 цента за галлон, тогда как «крашеное дизельное топливо» освобождено от этого налога, но облагается сбором в размере 0,1 цента за галлон, который финансирует федеральный Фонд поддержки подземных резервуаров для хранения утечек.

Разрешение на более широкую продажу крашеного дизельного топлива может снизить федеральную налоговую нагрузку на соответствующие покупки, хотя влияние на цену, которую платят потребители, будет зависеть от того, как структурирована льгота и какая часть сэкономленных средств передаётся продавцам топлива.

Законодатели из фермерского пояса также оказывают давление на администрацию и Конгресс, чтобы они приняли меры, поскольку высокие цены на дизельное топливо давят на фермеров накануне сбора урожая, когда топливо является основной статьёй эксплуатационных расходов. Представитель США Эшли Хинсон, республиканка, баллотирующаяся в Сенат от Айовы, призвала Палату представителей вернуться в Вашингтон до промежуточных выборов, приостановить экспорт дизельного топлива и приостановить федеральный налог на бензин, а также предложить программу помощи с дизельным топливом для фермеров и дальнобойщиков.

Патрик Де Хаан, руководитель отдела анализа нефти в GasBuddy, заявил, что это предложение не устранит дисбаланс поставок, который привёл к росту цен на дорожное дизельное топливо. Он отметил, что фермеры уже используют не облагаемое налогом окрашенное дизельное топливо, хотя разрешение дальнобойщикам использовать это топливо может сэкономить им федеральный налог без увеличения поставок дизельного топлива.

«Я не думаю, что это как-то повлияет», — сказал Де Хаан. «Это просто дизельное топливо с добавлением красного красителя, которое не облагается налогом. Это никак не улучшает поставки и не влияет на цену».

Эта идея появилась после того, как несколько штатов смягчили ограничения на окрашенное дизельное топливо на фоне роста цен на топливо. Алабама, Луизиана и Небраска в последние дни приняли временные меры, чтобы разрешить более широкое использование не облагаемого налогом топлива или приостановить действие государственных штрафов, тогда как Алабама и Луизиана обратились к федеральному правительству за дополнительными послаблениями.

Этот потенциальный шаг предпринимается на фоне того, что средняя национальная цена на дизельное топливо превысила 6 долларов за галлон, что усиливает давление на фермеров, дальнобойщиков и другие предприятия, зависящие от этого топлива.

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