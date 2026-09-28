Белый дом может ввести налоговые льготы на "красное" дизельное топливо для снижения цен на горючее — СМИ

$44.840.1351.140.01
ukenru
17:32 • 7556 просмотра
путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будетPhoto
17:19 • 10603 просмотра
В Украине сокращают неприоритетные расходы — что будут финансировать в первую очередь
16:37 • 14110 просмотра
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить
Эксклюзив
15:55 • 12314 просмотра
Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»Video
14:47 • 15781 просмотра
Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук
14:14 • 16939 просмотра
В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла
Эксклюзив
14:10 • 23955 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
13:51 • 25697 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo
13:03 • 25029 просмотра
Без осадков и до +23° — какой будет погода в Украине 29 сентябряPhoto
28 сентября, 11:21 • 48933 просмотра
По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.4м/с
71%
760мм
Популярные новости
В Омане туристы сели на морскую черепаху, которая пыталась доползти до воды - реакция не заставила себя ждать28 сентября, 08:22 • 14076 просмотра
ЕС готовит "чрезвычайный протокол" в рамках реагирования на гибридные атаки28 сентября, 10:02 • 11509 просмотра
Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших12:26 • 14248 просмотра
Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"Video12:48 • 28105 просмотра
Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — ГрузияVideo15:08 • 10022 просмотра
публикации
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить16:37 • 14097 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
14:10 • 23947 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo13:51 • 25696 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
28 сентября, 09:18 • 70126 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
28 сентября, 07:17 • 63246 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — ГрузияVideo15:08 • 10082 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 61803 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 58410 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 55193 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 54960 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136
Старлинк
Отопление

Белый дом может ввести налоговые льготы на "красное" дизельное топливо для снижения цен на горючее — СМИ

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

Администрация Трампа рассматривает возможность более широких продаж красного дизельного топлива для снижения цен. Средняя стоимость дизельного топлива в США превысила $6 за галлон.

Белый дом может ввести налоговые льготы на "красное" дизельное топливо для снижения цен на горючее — СМИ
Фото:REUTERS/Mike Blake

Белый дом рассматривает возможность смягчения регуляторных норм, что позволило бы расширить продажу дизельного топлива, окрашенного в красный цвет. Этот шаг, направленный на снижение стремительно растущих цен, мог бы позволить некоторым покупателям избежать уплаты федерального налога на топливо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова двух лиц, осведомлённых о ходе обсуждений, передаёт УНН.

Детали

Предложение об использовании топлива с красным красителем появилось в результате продолжительных дискуссий в администрации как одна из главных альтернатив запрету на экспорт дизельного топлива. Вопрос о таком запрете поднимался из-за того, что перебои в мировых поставках привели к росту цен до рекордных уровней. Президент Дональд Трамп поддержал идею запрета, однако она столкнулась со значительным сопротивлением со стороны нефтяной отрасли и других представителей делового сообщества.

Администрация Трампа ищет способы снизить цены на дизельное топливо, не нарушая при этом стабильность поставок и не создавая дополнительных расходов для других секторов экономики. Она действует в условиях растущего давления, вызванного необходимостью снизить стоимость топлива накануне ноябрьских промежуточных выборов, а также обеспокоенностью рейтингами одобрения экономической политики Трампа.

Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, администрация также пытается получить от крупных нефтеперерабатывающих компаний добровольные обязательства по ограничению экспорта дизельного топлива, рассматривая альтернативы правительственному запрету. Министр энергетики Крис Райт связался с руководителями нескольких крупных нефтеперерабатывающих компаний, чтобы выяснить их готовность пойти на такой шаг.

Представитель Белого дома заявил, что окончательных решений ещё не принято, но президент рассматривает все варианты снижения цен.

В воскресенье, во время посещения турнира по гольфу Presidents Cup в Иллинойсе, Трамп сообщил журналисту Fox News, что «очень серьёзно» рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива.

«Это часто может привести к некоторому повышению цен на бензин для автомобилей, поэтому мы рассматриваем этот вопрос очень серьёзно. Возможно, мы это сделаем», — добавил он.

Трамп планирует ослабить требования эпохи Байдена к экономии топлива для автомобилей в США27.09.26, 06:15 • 6260 просмотров

Добавим

По словам собеседников СМИ, эта налоговая инициатива предусматривает расширение условий, при которых дизельное топливо с красным красителем — обычно предназначенное для использования вне дорог общего пользования (например, в сельском хозяйстве) и освобождённое от большинства федеральных налогов на топливо — могло бы продаваться для более широкого применения. Администрация рассматривает это предложение, поскольку Трамп стремится снизить стоимость топлива, которая стремительно выросла в течение последних недель. Согласно действующим федеральным правилам, налог на дизельное топливо для автомагистралей составляет 24,4 цента за галлон, тогда как «крашеное дизельное топливо» освобождено от этого налога, но облагается сбором в размере 0,1 цента за галлон, который финансирует федеральный Фонд поддержки подземных резервуаров для хранения утечек.

Разрешение на более широкую продажу крашеного дизельного топлива может снизить федеральную налоговую нагрузку на соответствующие покупки, хотя влияние на цену, которую платят потребители, будет зависеть от того, как структурирована льгота и какая часть сэкономленных средств передаётся продавцам топлива.

Законодатели из фермерского пояса также оказывают давление на администрацию и Конгресс, чтобы они приняли меры, поскольку высокие цены на дизельное топливо давят на фермеров накануне сбора урожая, когда топливо является основной статьёй эксплуатационных расходов. Представитель США Эшли Хинсон, республиканка, баллотирующаяся в Сенат от Айовы, призвала Палату представителей вернуться в Вашингтон до промежуточных выборов, приостановить экспорт дизельного топлива и приостановить федеральный налог на бензин, а также предложить программу помощи с дизельным топливом для фермеров и дальнобойщиков.

Патрик Де Хаан, руководитель отдела анализа нефти в GasBuddy, заявил, что это предложение не устранит дисбаланс поставок, который привёл к росту цен на дорожное дизельное топливо. Он отметил, что фермеры уже используют не облагаемое налогом окрашенное дизельное топливо, хотя разрешение дальнобойщикам использовать это топливо может сэкономить им федеральный налог без увеличения поставок дизельного топлива.

«Я не думаю, что это как-то повлияет», — сказал Де Хаан. «Это просто дизельное топливо с добавлением красного красителя, которое не облагается налогом. Это никак не улучшает поставки и не влияет на цену».

Эта идея появилась после того, как несколько штатов смягчили ограничения на окрашенное дизельное топливо на фоне роста цен на топливо. Алабама, Луизиана и Небраска в последние дни приняли временные меры, чтобы разрешить более широкое использование не облагаемого налогом топлива или приостановить действие государственных штрафов, тогда как Алабама и Луизиана обратились к федеральному правительству за дополнительными послаблениями.

Этот потенциальный шаг предпринимается на фоне того, что средняя национальная цена на дизельное топливо превысила 6 долларов за галлон, что усиливает давление на фермеров, дальнобойщиков и другие предприятия, зависящие от этого топлива.

Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен28.09.26, 05:16 • 9348 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Тарифы
Выборы в США
Айова
Луизиана
Иллинойс
Фокс Ньюс
Алабама
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп