Трамп планирует ослабить требования эпохи Байдена к экономии топлива для автомобилей в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить часть более жестких стандартов топливной эффективности автомобилей, введенных во время президентства Джо Байдена. Новые правила должны представить в понедельник, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Если окончательные требования будут соответствовать ранее представленному плану, для автомобилей 2031 модельного года норматив экономии топлива снизят примерно с 50 до 34,5 мили на галлон.

Трамп утверждает, что смягчение требований позволит автопроизводителям сократить расходы и сделать новые автомобили дешевле для американцев.

Автомобили смогут потреблять больше топлива

Фактически изменения будут означать, что производителям будет проще продавать традиционные бензиновые автомобили с более высоким расходом топлива. Правила Байдена, напротив, стимулировали автопроизводителей выпускать более экономичные машины и увеличивать долю электромобилей.

Ожидается, что решение поддержит автомобильная и нефтяная промышленность, которые критиковали предыдущие требования как слишком жесткие.

В то же время экологические организации предупреждают, что менее экономичные автомобили могут означать большие расходы водителей на заправках. Этот вопрос особенно актуален на фоне высоких цен на топливо в США — по данным Bloomberg, в сентябре бензин подорожал до рекордных уровней, а дизельное топливо впервые превысило $6 за галлон.

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