Трамп планує послабити вимоги до економії пального часів Байдена для автомобілів у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати частину жорсткіших стандартів паливної ефективності автомобілів, запроваджених за президентства Джо Байдена. Нові правила мають представити у понеділок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Якщо остаточні вимоги відповідатимуть раніше представленому плану, для автомобілів 2031 модельного року норматив економії пального знизять приблизно з 50 до 34,5 милі на галон.

Трамп стверджує, що послаблення вимог дозволить автовиробникам скоротити витрати та зробити нові автомобілі дешевшими для американців.

Автомобілі зможуть споживати більше пального

Фактично зміни означатимуть, що виробникам буде простіше продавати традиційні бензинові автомобілі з вищим споживанням пального. Правила Байдена, навпаки, стимулювали автовиробників випускати економніші машини та збільшувати частку електромобілів.

Очікується, що рішення підтримає автомобільна та нафтова промисловість, яка критикували попередні вимоги як надто жорсткі.

Водночас екологічні організації попереджають, що менш економні автомобілі можуть означати більші витрати водіїв на заправках. Це питання особливо актуальне на тлі високих цін на пальне у США – за даними Bloomberg, у вересні бензин подорожчав до рекордних рівнів, а дизельне пальне вперше перевищило $6 за галон.

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