Виконуюча обов’язки президента Венесуели повернулася зі США без угод і дати виборів

Виконуюча обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес повернулася з США додому без укладених угод і без визначеної дати виборів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Родрігес прибула до Нью-Йорка на сесію Генеральної Асамблеї ООН, щоб обговорити угоди у сферах заборгованості, енергетики та гірничодобувної промисловості й продемонструвати, що країна, яка раніше перебувала під санкціями, знову відкрита для бізнесу після усунення її попередника від влади в січні.

У своєму виступі в ООН вона пообіцяла, що ця південноамериканська країна – член ОПЕК – проведе вибори в межах переходу до "повноцінної демократії

"Вона поїхала звідти зі спільними фотографіями з президентом США Дональдом Трампом, проте не уклала жодних конкретних угод", – зазначає видання.

Це був її перший візит до США з часу захоплення Мадуро. За словами аналітиків, це продемонструвало глибокий контроль Вашингтона над її адміністрацією та вказало на потребу Венесуели в нових альянсах, які відповідали б прагненням Трампа - зазначає видання.

У своїй промові Трамп не згадав ім’я Родрігес, а офіційного повідомлення про їхню коротку зустріч віч-на-віч оприлюднено не було. Ліві лідери з інших країн, які свого часу підтримували Мадуро, трималися осторонь. Водночас венесуельці, що мешкають у США, влаштували акцію протесту біля будівлі ООН із плакатами, на яких Родрігес була зображена в помаранчевому тюремному комбінезоні.

Протягом дев’яти місяців Родрігес уникала натяків на проведення виборів, тоді як офіційні особи США стримували очікування, зазначаючи, що для цього знадобиться час. Нині аналітики та опозиційні партії Венесуели наголошують, що час для визначення дати спливає.

Експерти вважають, що на формування надійних органів влади та організацію голосування Венесуелі знадобиться щонайменше 12 місяців.

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Напередодні візиту венесуельської делегації джерела повідомляли, що переговори з офіційними особами США, багатосторонніми кредиторами, урядами країн-союзників, а також енергетичними та гірничодобувними компаніями мали б завершитися підписанням угод – нехай навіть попередніх.

Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес