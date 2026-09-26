Трамп заявил, что США и Куба заключат соглашение, и военные действия не понадобятся
Киев • УНН
Трамп заявил, что США заключат соглашение с Кубой без военных действий. Гавана готова к диалогу и коммерческим отношениям, но критикует эмбарго.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения с Кубой и не считает, что для этого Вашингтону придется прибегать к военным действиям. В то же время Гавана заявила о готовности к диалогу и коммерческим отношениям с США, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Я не думаю, что нам понадобятся военные
Американский президент также заявил, что Вашингтон хочет "помочь Кубе" и открыть страну для американцев.
Куба заявила о готовности к диалогу
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, выступая в ООН, заявил, что Гавана всегда будет открыта для диалога с Соединенными Штатами.
Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной
В то же время он раскритиковал американское торговое эмбарго против Кубы, действующее более 60 лет.
Заявления прозвучали на фоне усиления давления Вашингтона на Гавану. В начале года США ввели нефтяную блокаду Кубы, которая усугубила дефицит топлива и проблемы с электроснабжением в стране.
Еще во вторник Трамп во время выступления на Генассамблее ООН назвал Кубу "несостоявшимся государством" и заявил, что в страну "придет свобода". Кубинская делегация во время его выступления покинула зал.
Энергосистема Кубы потерпела крах, остров остался без электричества18.09.26, 21:34 • 3838 просмотров