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Трамп заявил, что США и Куба заключат соглашение, и военные действия не понадобятся

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Трамп заявил, что США заключат соглашение с Кубой без военных действий. Гавана готова к диалогу и коммерческим отношениям, но критикует эмбарго.

Трамп заявил, что США и Куба заключат соглашение, и военные действия не понадобятся

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения с Кубой и не считает, что для этого Вашингтону придется прибегать к военным действиям. В то же время Гавана заявила о готовности к диалогу и коммерческим отношениям с США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Я не думаю, что нам понадобятся военные

— сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский президент также заявил, что Вашингтон хочет "помочь Кубе" и открыть страну для американцев.

Куба заявила о готовности к диалогу

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, выступая в ООН, заявил, что Гавана всегда будет открыта для диалога с Соединенными Штатами.

Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной

— заявил Родригес.

В то же время он раскритиковал американское торговое эмбарго против Кубы, действующее более 60 лет.

Заявления прозвучали на фоне усиления давления Вашингтона на Гавану. В начале года США ввели нефтяную блокаду Кубы, которая усугубила дефицит топлива и проблемы с электроснабжением в стране.

Еще во вторник Трамп во время выступления на Генассамблее ООН назвал Кубу "несостоявшимся государством" и заявил, что в страну "придет свобода". Кубинская делегация во время его выступления покинула зал.

Энергосистема Кубы потерпела крах, остров остался без электричества18.09.26, 21:34 • 3838 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Куба
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты