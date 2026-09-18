Энергосистема Кубы потерпела крах, остров остался без электричества
Киев • УНН
Энергосистема Кубы потерпела полный крах, вызвав отключение электроэнергии по всей стране. Сеть страдает от нехватки топлива и изношенности.
В пятницу энергосистема Кубы полностью вышла из строя. Это привело к общенациональному отключению электроэнергии на острове с населением около 9 миллионов человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Устаревшая система производства электроэнергии на Кубе испытывает огромное давление из-за дефицита топлива, изношенности инфраструктуры и нефтяной блокады, введенной США.
На Кубе произошел четвертый за лето масштабный блэкаут03.08.26, 15:46 • 4073 просмотра
Даже когда национальная энергосеть функционирует, на острове часто применяют веерные отключения, в результате которых миллионы людей остаются без света.
Куба заявила об отсутствии переговоров с США, несмотря на "геноцидную" блокаду07.09.26, 22:18 • 4906 просмотров