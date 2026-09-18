Энергосистема Кубы потерпела крах, остров остался без электричества

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В пятницу энергосистема Кубы полностью вышла из строя. Это привело к общенациональному отключению электроэнергии на острове с населением около 9 миллионов человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Устаревшая система производства электроэнергии на Кубе испытывает огромное давление из-за дефицита топлива, изношенности инфраструктуры и нефтяной блокады, введенной США.

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Даже когда национальная энергосеть функционирует, на острове часто применяют веерные отключения, в результате которых миллионы людей остаются без света.

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