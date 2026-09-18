Енергосистема Куби зазнала колапсу, острів залишився без світла
Київ • УНН
Енергосистема Куби зазнала повного колапсу, спричинивши загальнонаціональне відключення. Мережа потерпає від дефіциту палива та зношеності.
У п’ятницю енергосистема Куби зазнала повного колапсу. Це призвело до загальнонаціонального відключення електроенергії на острові з населенням близько 9 мільйонів осіб, передає УНН із посиланням на Reuters.
Застаріла система виробництва електроенергії на Кубі перебуває під величезним навантаженням через дефіцит палива, зношеність інфраструктури та нафтову блокаду, запроваджену США.
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Навіть коли національна енергомережа функціонує, на острові часто застосовують віялові відключення, внаслідок яких мільйони людей залишаються без світла.
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