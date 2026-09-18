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Енергосистема Куби зазнала колапсу, острів залишився без світла

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Енергосистема Куби зазнала повного колапсу, спричинивши загальнонаціональне відключення. Мережа потерпає від дефіциту палива та зношеності.

Енергосистема Куби зазнала колапсу, острів залишився без світла
REUTERS/Ricardo Arduengo

У п’ятницю енергосистема Куби зазнала повного колапсу. Це призвело до загальнонаціонального відключення електроенергії на острові з населенням близько 9 мільйонів осіб, передає УНН із посиланням на Reuters.

Застаріла система виробництва електроенергії на Кубі перебуває під величезним навантаженням через дефіцит палива, зношеність інфраструктури та нафтову блокаду, запроваджену США.

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Навіть коли національна енергомережа функціонує, на острові часто застосовують віялові відключення, внаслідок яких мільйони людей залишаються без світла.

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Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Куба
Reuters
Сполучені Штати Америки