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Білий дім може запровадити податкові пільги на "червоний" дизель задля зниження цін на пальне - ЗМІ

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає ширший продаж червоного дизпального для зниження цін. Середня вартість дизеля у США перевищила $6 за галон.

Білий дім може запровадити податкові пільги на "червоний" дизель задля зниження цін на пальне - ЗМІ
Фото:REUTERS/Mike Blake

Білий дім розглядає можливість послаблення регуляторних норм, що дозволило б ширший продаж дизельного пального, підфарбованого в червоний колір. Цей крок, спрямований на зниження стрімко зростаючих цін, міг би дозволити деяким покупцям уникнути сплати федерального податку на пальне. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова двох осіб, обізнаних із перебігом обговорень, передає УНН.

Деталі

Пропозиція щодо використання пального з червоним барвником з’явилася в результаті тривалих дискусій в адміністрації як одна з головних альтернатив забороні на експорт дизельного пального. Питання про таку заборону порушувалося через те, що перебої у світових поставках призвели до зростання цін до рекордних рівнів. Президент Дональд Трамп підтримав ідею заборони, однак вона наразилася на значний спротив з боку нафтової галузі та інших представників бізнес-спільноти.

Адміністрація Трампа шукає шляхи зниження цін на дизельне пальне, не порушуючи при цьому стабільність поставок і не створюючи додаткових витрат для інших секторів економіки. Вона діє в умовах зростаючого тиску, викликаного необхідністю знизити вартість пального напередодні листопадових проміжних виборів, а також занепокоєнням щодо рейтингів схвалення економічної політики Трампа.

Як повідомляло минулого тижня агентство Reuters, адміністрація також намагається отримати від великих нафтопереробних компаній добровільні зобов’язання щодо обмеження експорту дизельного пального, розглядаючи альтернативи урядовій забороні. Міністр енергетики Кріс Райт зв’язався з керівниками кількох великих нафтопереробних компаній, щоб з’ясувати їхню готовність піти на такий крок.

Представник Білого дому заявив, що остаточних рішень ще не ухвалено, але президент розглядає всі варіанти зниження цін.

У неділю, під час відвідування турніру з гольфу Presidents Cup в Іллінойсі, Трамп повідомив журналісту Fox News, що "дуже серйозно" розглядає можливість заборони експорту дизельного пального.

"Це часто може призвести до певного підвищення цін на бензин для автомобілів, тому ми розглядаємо це питання дуже серйозно. Можливо, ми це зробимо", — додав він.

Трамп планує послабити вимоги до економії пального часів Байдена для автомобілів у США27.09.26, 06:15 • 6244 перегляди

Додамо

За словами співрозмовників ЗМІ, ця податкова ініціатива передбачає розширення умов, за яких дизельне пальне з червоним барвником — яке зазвичай призначене для використання поза дорогами загального користування (наприклад, у сільському господарстві) і звільнене від більшості федеральних податків на пальне — могло б продаватися для ширшого застосування. Адміністрація розглядає цю пропозицію, оскільки Трамп прагне знизити вартість пального, яка стрімко зросла протягом останніх тижнів. Згідно з чинними федеральними правилами, податок на дизельне паливо для автомагістралей становить 24,4 цента за галон, тоді як "фарбоване дизельне паливо" звільнено від цього податку, але залишається предметом збору в розмірі 0,1 цента за галон, який фінансує федеральний Фонд підтримки підземних резервуарів для зберігання витоків.

Дозвіл на ширші продажі фарбованого дизельного палива може зменшити федеральне податкове навантаження на відповідні покупки, хоча вплив на ціну, яку сплачують споживачі, залежатиме від того, як структуровано полегшення та яка частина заощаджень передається продавцям палива.

Законодавці фермерського поясу також тиснуть на адміністрацію та Конгрес, щоб вони діяли, оскільки високі ціни на дизельне паливо тиснуть на фермерів напередодні збору врожаю, коли паливо є основною статтею експлуатаційних витрат. Представниця США Ешлі Хінсон, республіканка, балотується до Сенату в Айові, закликала Палату представників повернутися до Вашингтона до проміжних виборів і призупинити експорт дизельного палива та призупинити федеральний податок на бензин, а також запропонувати програму допомоги дизельним паливом для фермерів та далекобійників.

Патрік Де Хаан, керівник відділу аналізу нафти в GasBuddy, заявив, що пропозиція не вирішить дисбаланс поставок, який призвів до зростання цін на дизельне паливо для доріг. Він зазначив, що фермери вже використовують неоподатковуване забарвлене дизельне паливо, хоча дозвіл далекобійникам використовувати це паливо може заощадити їм федеральний податок без збільшення поставок дизельного палива.

"Я не думаю, що це матиме якийсь вплив", – сказав Де Хаан. "Це просто дизельне паливо з додаванням червоного барвника, яке не оподатковується. Це ніяк не покращує постачання чи не впливає на ціну".

Ця ідея з’явилася після того, як кілька штатів послабили обмеження на забарвлене дизельне паливо на тлі зростання цін на паливо. Алабама, Луїзіана та Небраска останніми днями вжили тимчасових заходів, щоб дозволити ширше використання неоподатковуваного палива або призупинити державні штрафи, тоді як Алабама та Луїзіана звернулися за додатковим полегшенням до федерального уряду.

Цей потенційний крок відбувається на тлі того, що середня національна ціна на дизельне паливо перевищила 6 доларів за галон, що створює більший тиск на фермерів, далекобійників та інші підприємства, які залежать від цього палива.

Трамп "дуже серйозно" розглядає заборону експорту дизельного пального зі США через рекордні ціни28.09.26, 05:16 • 9292 перегляди

Антоніна Туманова

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