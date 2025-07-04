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Трамп планирует мега-празднование 250-летия Америки с глобальным размахом: как будет проходить

Киев • УНН

 • 23 просмотра

Дональд Трамп планирует многолетнее мега-празднование 250-летия независимости США, которое будет включать "Большую ярмарку американских штатов", "Игры патриотов", "Самолет свободы" и бой UFC на территории Белого дома. Мероприятия будут проходить на фоне низкого уровня патриотической гордости среди американцев.

Трамп планирует мега-празднование 250-летия Америки с глобальным размахом: как будет проходить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после 250-летия независимости Америки планирует многолетнее мега-празднование. В частности, планируется проведение "Большой ярмарки американских штатов", "Игр патриотов", "Самолета свободы" и других мероприятий, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Празднование, организованное Трампом, включает проведение Чемпионата мира по футболу 2026 года и Летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Трамп планирует дополнительные программы, такие как "Большая ярмарка американских штатов", "Игры патриотов" и "Самолет свободы", вдохновленный "Поездом свободы" двухсотлетней давности.

Речь Трампа на ярмарке штата Айова в четверг вечером стала официальным началом празднования и возможностью похвастаться тем, что республиканцы в Конгрессе приняли его "Один большой, прекрасный законопроект".

В этом году президент мягко запустил 250-летие редким военным парадом в честь армии в Вашингтоне, округ Колумбия, который совпал с общенациональными протестами "Без королей".

Этой осенью будут отмечаться дни рождения еще нескольких видов войск, а также запланированы празднования для морской пехоты и ВМС.

Трамп заявил прошлой ночью, что его планы в честь 250-летия включают бой UFC на территории Белого дома.

Некоторые из запланированных мероприятий для America 250 больше связаны с американской гордостью, например, студенческая экскурсия America's Field Trip.

Трамп желает, чтобы предложенный им парк скульптур, получивший название Национальный сад американских героев, был готов к июлю 2026 года. В планах есть статуи таких фигур, как Рональд Рейган, Уитни Хьюстон и Джеки Робинсон, в натуральную величину — "все они одобрены Трампом", как сообщала Wall Street Journal.

Как вы знаете, у нас будет большое, большое празднование — 250 лет. В каком-то смысле я рад, что пропустил тот второй срок, потому что за это я бы не был вашим президентом. Можете себе представить? Я пропустил эти четыре года. А теперь посмотрите, что у меня есть

— сказал Трамп на Арлингтонском кладбище в конце мая.

Протесты граждан США

Празднование происходит на фоне того, что американцы сообщают о рекордно низком уровне патриотической гордости. Подготовка к 250-летию Независимости Америки продолжается примерно с 2016 года во времена бывшего президента Обамы.

На национальном уровне есть два основных организатора: Рабочая группа Белого дома 250, которую возглавляет Трамп и которая была создана исполнительным указом в первую неделю его пребывания в должности, и Комиссия Конгресса America 250, которая была создана в 2016 году, должна быть внепартийной и поддерживается некоммерческой организацией.

Помимо федерального планирования, ожидайте программ на уровне штатов по всей стране. Среди доноров America250 есть компании, которые считаются дружественными к Трампу, такие как Amazon, Coinbase и Ultimate Fighting Championship.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поговорил об Украине в четверг вечером, в тот же день, когда американский лидер говорил с главой кремля владимиром путиным.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости МираПроисшествия
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Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Барак Обама
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Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
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