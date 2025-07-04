Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:07 • 5228 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:00 • 5131 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
10:29 • 18698 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 53310 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 135447 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 179970 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 166741 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 165326 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 103325 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 94269 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.7м/с
49%
751мм
Популярнi новини
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф4 липня, 04:50 • 73015 перегляди
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих4 липня, 05:13 • 13980 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 87695 перегляди
Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина 4 липня, 07:42 • 33040 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились13:18 • 14091 перегляди
Публікації
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:07 • 5234 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору13:48 • 5929 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились13:18 • 14414 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 154462 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 159706 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 87958 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 137487 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 114413 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 116947 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 118797 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме

Київ • УНН

 • 327 перегляди

Дональд Трамп планує багаторічне мега-святкування 250-річчя незалежності США, що включатиме "Великий ярмарок американських штатів", "Ігри патріотів", "Літак свободи" та бій UFC на території Білого дому. Заходи відбуватимуться на тлі низького рівня патріотичної гордості серед американців.

Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після 250-річчя незалежності Америки планує багаторічне мега-святкування. Зокрема планується проведення "Великого ярмарку американських штатів", "Ігр патріотів", "Літака свободи" та інших заходів, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Святкування, організовані Трампом включає проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року та Літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Трамп планує додаткові програми, такі як "Великий ярмарок американських штатів", "Ігри патріотів" та "Літак свободи", натхненний "Потягом свободи" двохсотлітньої давності.

Промова Трампа на ярмарку штату Айова у четвер увечері стала офіційним початком святкування та можливістю похвалитися тим, що республіканці в Конгресі ухвалили його "Один великий, прекрасний законопроект".

Цього року президент м’яко запустив 250-річчя рідкісним військовим парадом на честь армії у Вашингтоні, округ Колумбія, який збігся з загальнонаціональними протестами "Без королів".

Цієї осені відзначатимуться дні народження ще кількох видів військ, а також заплановані святкування для морської піхоти та ВМС.

Трамп заявив минулої ночі, що його плани на честь 250-річчя включають бій UFC на території Білого дому.

Деякі із запланованих заходів для America 250 більше пов’язані з американською гордістю, як-от студентська екскурсія America's Field Trip.

Трамп бажає, щоб запропонований ним парк скульптур, який отримав назву Національний сад американських героїв, був готовий до липня 2026 року. У планах є статуї таких постатей, як Рональд Рейган, Вітні Х’юстон та Джекі Робінсон, у натуральну величину — "всі вони схвалені Трампом", як повідомляла Wall Street Journal.

Як ви знаєте, у нас буде велике, велике святкування — 250 років. У певному сенсі я радий, що пропустив той другий термін, бо за це я б не був вашим президентом. Можете собі уявити? Я пропустив ці чотири роки. А тепер подивіться, що в мене є

— сказав Трамп на Арлінгтонському кладовищі наприкінці травня.

Протести громадян США

Святкування відбуваються на тлі того, що американці повідомляють про рекордно низький рівень патріотичної гордості. Підготовка до 250-річчя Незалежності Америки триває приблизно з 2016 року за часів колишнього президента Обами.

На національному рівні є два основних організатори: Робоча група Білого дому 250, яку очолює Трамп і яка була створена виконавчим указом у перший тиждень його перебування на посаді, та Комісія Конгресу America 250, яка була створена у 2016 році, має бути позапартійною та підтримується некомерційною організацією.

Окрім федерального планування, очікуйте програм на рівні штатів по всій країні. Серед донорів America250 є компанії, які вважаються дружніми до Трампа, такі як Amazon, Coinbase та Ultimate Fighting Championship.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і поговорив про Україну у четвер увечері, у той же день, коли американський лідер говорив з главою кремля володимиром путіним.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуПодії
Айова
Amazon
Конгрес США
Білий дім
Барак Обама
Вашингтон
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Україна
Лос-Анджелес
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9