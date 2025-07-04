Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після 250-річчя незалежності Америки планує багаторічне мега-святкування. Зокрема планується проведення "Великого ярмарку американських штатів", "Ігр патріотів", "Літака свободи" та інших заходів, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Святкування, організовані Трампом включає проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року та Літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Трамп планує додаткові програми, такі як "Великий ярмарок американських штатів", "Ігри патріотів" та "Літак свободи", натхненний "Потягом свободи" двохсотлітньої давності.

Промова Трампа на ярмарку штату Айова у четвер увечері стала офіційним початком святкування та можливістю похвалитися тим, що республіканці в Конгресі ухвалили його "Один великий, прекрасний законопроект".

Цього року президент м’яко запустив 250-річчя рідкісним військовим парадом на честь армії у Вашингтоні, округ Колумбія, який збігся з загальнонаціональними протестами "Без королів".

Цієї осені відзначатимуться дні народження ще кількох видів військ, а також заплановані святкування для морської піхоти та ВМС.

Трамп заявив минулої ночі, що його плани на честь 250-річчя включають бій UFC на території Білого дому.

Деякі із запланованих заходів для America 250 більше пов’язані з американською гордістю, як-от студентська екскурсія America's Field Trip.

Трамп бажає, щоб запропонований ним парк скульптур, який отримав назву Національний сад американських героїв, був готовий до липня 2026 року. У планах є статуї таких постатей, як Рональд Рейган, Вітні Х’юстон та Джекі Робінсон, у натуральну величину — "всі вони схвалені Трампом", як повідомляла Wall Street Journal.

Як ви знаєте, у нас буде велике, велике святкування — 250 років. У певному сенсі я радий, що пропустив той другий термін, бо за це я б не був вашим президентом. Можете собі уявити? Я пропустив ці чотири роки. А тепер подивіться, що в мене є — сказав Трамп на Арлінгтонському кладовищі наприкінці травня.

Протести громадян США

Святкування відбуваються на тлі того, що американці повідомляють про рекордно низький рівень патріотичної гордості. Підготовка до 250-річчя Незалежності Америки триває приблизно з 2016 року за часів колишнього президента Обами.

На національному рівні є два основних організатори: Робоча група Білого дому 250, яку очолює Трамп і яка була створена виконавчим указом у перший тиждень його перебування на посаді, та Комісія Конгресу America 250, яка була створена у 2016 році, має бути позапартійною та підтримується некомерційною організацією.

Окрім федерального планування, очікуйте програм на рівні штатів по всій країні. Серед донорів America250 є компанії, які вважаються дружніми до Трампа, такі як Amazon, Coinbase та Ultimate Fighting Championship.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і поговорив про Україну у четвер увечері, у той же день, коли американський лідер говорив з главою кремля володимиром путіним.