Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме
Київ • УНН
Дональд Трамп планує багаторічне мега-святкування 250-річчя незалежності США, що включатиме "Великий ярмарок американських штатів", "Ігри патріотів", "Літак свободи" та бій UFC на території Білого дому. Заходи відбуватимуться на тлі низького рівня патріотичної гордості серед американців.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після 250-річчя незалежності Америки планує багаторічне мега-святкування. Зокрема планується проведення "Великого ярмарку американських штатів", "Ігр патріотів", "Літака свободи" та інших заходів, пише УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Святкування, організовані Трампом включає проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року та Літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.
Трамп планує додаткові програми, такі як "Великий ярмарок американських штатів", "Ігри патріотів" та "Літак свободи", натхненний "Потягом свободи" двохсотлітньої давності.
Промова Трампа на ярмарку штату Айова у четвер увечері стала офіційним початком святкування та можливістю похвалитися тим, що республіканці в Конгресі ухвалили його "Один великий, прекрасний законопроект".
Цього року президент м’яко запустив 250-річчя рідкісним військовим парадом на честь армії у Вашингтоні, округ Колумбія, який збігся з загальнонаціональними протестами "Без королів".
Цієї осені відзначатимуться дні народження ще кількох видів військ, а також заплановані святкування для морської піхоти та ВМС.
Трамп заявив минулої ночі, що його плани на честь 250-річчя включають бій UFC на території Білого дому.
Деякі із запланованих заходів для America 250 більше пов’язані з американською гордістю, як-от студентська екскурсія America's Field Trip.
Трамп бажає, щоб запропонований ним парк скульптур, який отримав назву Національний сад американських героїв, був готовий до липня 2026 року. У планах є статуї таких постатей, як Рональд Рейган, Вітні Х’юстон та Джекі Робінсон, у натуральну величину — "всі вони схвалені Трампом", як повідомляла Wall Street Journal.
Як ви знаєте, у нас буде велике, велике святкування — 250 років. У певному сенсі я радий, що пропустив той другий термін, бо за це я б не був вашим президентом. Можете собі уявити? Я пропустив ці чотири роки. А тепер подивіться, що в мене є
Протести громадян США
Святкування відбуваються на тлі того, що американці повідомляють про рекордно низький рівень патріотичної гордості. Підготовка до 250-річчя Незалежності Америки триває приблизно з 2016 року за часів колишнього президента Обами.
На національному рівні є два основних організатори: Робоча група Білого дому 250, яку очолює Трамп і яка була створена виконавчим указом у перший тиждень його перебування на посаді, та Комісія Конгресу America 250, яка була створена у 2016 році, має бути позапартійною та підтримується некомерційною організацією.
Окрім федерального планування, очікуйте програм на рівні штатів по всій країні. Серед донорів America250 є компанії, які вважаються дружніми до Трампа, такі як Amazon, Coinbase та Ultimate Fighting Championship.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і поговорив про Україну у четвер увечері, у той же день, коли американський лідер говорив з главою кремля володимиром путіним.