В США стрелок убил шестерых членов семьи и себя
Киев • УНН
В Маскатине 52-летний мужчина убил шестерых родственников из-за бытового конфликта. После содеянного нападавший застрелился во время переговоров с полицией.
Вооруженный мужчина убил шестерых членов своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством во время стрельбы в понедельник в городе Маскатин на востоке Айовы в США, прибрежном городке, расположенном через реку Миссисипи от Иллинойса, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Предварительное расследование насилия с применением огнестрельного оружия показало, что стрельба "возникла в результате бытового конфликта", говорится в заявлении полицейского департамента Маскатина, хотя не упоминалось точно, что могло спровоцировать кровопролитие.
Четыре жертвы были найдены застреленными в жилом доме полицейскими, которые реагировали на первые сообщения о стрельбе вскоре после полудня по местному времени.
Хотя подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия до прибытия офицеров, он был быстро идентифицирован как 52-летний Райан Уиллис Макфарланд из Маскатина, и его нашли на набережной города возле пешеходного моста, сообщил начальник полиции Энтони Кис во время брифинга для прессы.
Пока офицеры разговаривали с ним, он покончил жизнь самоубийством, сообщила полиция.
После появления информации, указывающей на возможные другие жертвы, полиция обнаружила тела двух других мужчин, которых, как полагают, застрелил Макфарланд – одного в соседнем доме, а другого – в коммерческом здании.
Считается, что все жертвы являются членами семьи стрелка, сказал Кис. Их личности не разглашаются. Телеканал ABC сообщил, что по меньшей мере двое жертв были детьми.
Начальник полиции сообщил журналистам, что Макфарланд имел судимость, но отказался предоставить подробности.
