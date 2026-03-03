$43.230.13
Сотни людей погибли на фоне эскалации на Ближнем Востоке - о жертвах сообщили в 7 странах

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Сотни людей, включая детей и учителей, погибли на фоне эскалации на Ближнем Востоке - о жертвах сообщили в 7 странах.

Сотни людей погибли на фоне эскалации на Ближнем Востоке - о жертвах сообщили в 7 странах

Сотни людей, включая детей и школьных учителей, погибли в последние дни после того, как США и Израиль начали ожесточенную бомбардировочную кампанию против Ирана, уничтожив верховного лидера страны. Тегеран нанес ответные удары по американским авиабазам в регионе, в то время как поддерживаемая Ираном боевая группа "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрелы Израиля из Ливана, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Появились кадры огромных серых облаков дыма, нависающих над зданиями, сильно поврежденных больничных палат и целых домов, опустошенных, на фоне того, как общины пытаются примириться со смертью и разрушениями.

Вот что, по данным издания, известно о количестве погибших в регионе:

  • Иран: по меньшей мере 787 человек погибли в результате бомбардировок США и Израиля по всему Ирану, сообщило во вторник полуофициальное информационное агентство Tasnim со ссылкой на иранский Красный Полумесяц. Среди погибших было 168 детей и 14 учителей после удара по начальной школе для девочек в субботу, сообщают государственные СМИ;
    • Ливан: в понедельник правительство Ливана сообщило, что по меньшей мере 52 человека погибли и 154 получили ранения в результате израильских ударов по всему Ливану;
      • Израиль: по данным службы экстренной помощи Израиля Magen David Adom, по меньшей мере 10 человек погибли и более 200 получили ранения в Израиле с момента атаки на Иран;
        • Ирак: по меньшей мере четыре солдата Сил народной мобилизации погибли в результате американо-израильского авиаудара по Дияле, Ирак, сообщило в воскресенье управление СМИ ополчения;
          • Кувейт: с субботы в Кувейте погибло по меньшей мере девять человек, включая шестерых военнослужащих США, сообщает Центральное командование, и двух военнослужащих Кувейта, сообщила армия страны во вторник. Один человек погиб в результате атаки в воскресенье, сообщило министерство здравоохранения страны;
            • ОАЭ: по меньшей мере три человека погибли в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство обороны страны;
              • Бахрейн: один человек погиб после того, как обломки перехваченной ракеты вызвали пожар на «иностранном судне» в промышленном городе Салман в Бахрейне, сообщили в понедельник государственные СМИ Бахрейна.

                Тем временем среди сегодняшних новостей в регионе:

                • Оман сообщил об атаках на два порта в стране. По данным AP, во вторник беспилотник ударил по крупнейшему порту Омана Салала, о чем сообщили власти. Правительственное информационное агентство также сообщило, что два беспилотника были сбиты в юго-западной провинции Дофар. Это произошло после сообщений о дроновой атаке на другой оманский порт - Дукм. По данным CNN, был поражен резервуар для хранения топлива в порту, о чем сообщило государственное информационное агентство Омана со ссылкой на источник в службе безопасности. Власти заявили, что повреждения, полученные в результате атаки, взяты под контроль. О пострадавших не сообщалось;
                  • посольство США в Саудовской Аравии предупредило о «неминуемых ракетных атаках и атаках беспилотников» в восточном городе Дахран;
                    • по данным полуофициального информационного агентства Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал так называемые контрреволюционные группы в полуавтономном Курдистане в Ираке;
                      • иранское информационное агентство Mehr сообщило, что Моджтаба Хаменеи, сын покойного Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, жив;
                        • Пакистан напомнил Ирану о своем пакте о взаимной обороне с Саудовской Аравией, чтобы предотвратить дальнейшие иранские атаки на территорию Саудовской Аравии, заявил сегодня вице-премьер-министр и министр иностранных дел страны;
                          • израильские военные закрыли все КПП на Западном берегу реки Иордан и из него в свете американо-израильской войны с Ираном, что оставило палестинцев без доступа к срочной помощи из-за усиления атак;
                            • согласно последним данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), цена на бензин в США выросла в среднем на 11 центов до 3,11 доллара за галлон, что стало самым большим однодневным ростом со времен урагана "Катрина" в 2005 году.

