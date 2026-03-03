$43.230.13
Ексклюзив
16:32 • 234 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 2906 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 11586 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 18452 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 16821 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 17382 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 21535 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32872 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 105205 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 85033 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
Сотні людей загинули на тлі ескалації на Близькому Сході - про жертви повідомили у 7 країнах

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Сотні людей, включаючи дітей та вчителів, загинули на тлі ескалації на Близькому Сході - про жертви повідомили у 7 країнах.

Сотні людей загинули на тлі ескалації на Близькому Сході - про жертви повідомили у 7 країнах

Сотні людей, включаючи дітей та шкільних вчителів, загинули останніми днями після того, як США та Ізраїль розпочали запеклу бомбардувальну кампанію проти Ірану, знищивши верховного лідера країни. Тегеран здійснив атаки у відповідь на американські авіабази в регіоні, тоді як підтримувана Іраном бойова група "Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріли Ізраїлю з Лівану, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

З'явилися кадри величезних сірих хмар диму, що нависають над будівлями, сильно пошкоджених лікарняних палат та цілих будинків, спустошених, на тлі того, як громади намагаються примиритися зі смертю та руйнуваннями.

Ось що, за даними видання, відомо про кількість загиблих у регіоні:

  • Іран: щонайменше 787 людей загинули внаслідок бомбардувань США та Ізраїлю по всьому Ірану, повідомило у вівторок напівофіційне інформаційне агентство Tasnim з посиланням на іранський Червоний Півмісяць. Серед загиблих було 168 дітей та 14 вчителів після удару по початковій школі для дівчат у суботу, повідомляють державні ЗМІ;
    • Ліван: у понеділок уряд Лівану повідомив, що щонайменше 52 людини загинули та 154 отримали поранення внаслідок ізраїльських ударів по всьому Лівану;
      • Ізраїль: за даними служби екстреної допомоги Ізраїлю Magen David Adom, щонайменше 10 людей загинули та понад 200 отримали поранення в Ізраїлі з моменту атаки на Іран;
        • Ірак: щонайменше чотири солдати Сил народної мобілізації загинули внаслідок американо-ізраїльського авіаудару по Діялі, Ірак, повідомило в неділю управління ЗМІ ополчення;
          • Кувейт: з суботи в Кувейті загинуло щонайменше дев'ять людей, включаючи шістьох військовослужбовців США, повідомляє Центральне командування, та двох військовослужбовців Кувейту, повідомила армія країни у вівторок. Одна людина загинула внаслідок атаки в неділю, повідомило міністерство охорони здоров'я країни;
            • ОАЕ: щонайменше три людини загинули в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє Міністерство оборони країни;
              • Бахрейн: одна людина загинула після того, як уламки перехопленої ракети спричинили пожежу на «іноземному судні» в промисловому місті Салман у Бахрейні, повідомили в понеділок державні ЗМІ Бахрейну.

                Тим часом серед сьогоднішніх новин у регіоні:

                • Оман повідомив про атаки на два порти у країні. За даними AP, у вівторок безпілотник вдарив по найбільшому порту Оману Салала, про що повідомила влада. Урядове інформаційне агентство також повідомило, що два безпілотники були збиті в південно-західній провінції Дофар. Це сталося після повідомлень про дронову атаку на інший оманський порт - Дукм. За даними CNN, було уражено резервуар для зберігання палива в порту, про що повідомило державне інформаційне агентство Оману з посиланням на джерело в службі безпеки. Влада заявила, що пошкодження, отримані в результаті атаки, взяті під контроль. Про постраждалих не повідомлялося;
                  • посольство США в Саудівській Аравії попередило про «неминучі ракетні атаки та атаки безпілотників» у східному місті Дахран;
                    • за даними напівофіційного інформаційного агентства Tasnim, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану атакував так звані контрреволюційні групи в напівавтономному Курдистані в Іраку;
                      • іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що Моджтаба Хаменеї, син покійного Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, живий;
                        • Пакистан нагадав Ірану про свій пакт про взаємну оборону з Саудівською Аравією, щоб запобігти подальшим іранським атакам на територію Саудівської Аравії, заявив сьогодні віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ країни;
                          • ізраїльські військові закрили всі КПП на Західному березі річки Йордан і з нього у світлі американо-ізраїльської війни з Іраном, що залишило палестинців без доступу до термінової допомоги через посилення атак;
                            • згідно з останніми даними Американської автомобільної асоціації (AAA), ціна на бензин у США зросла в середньому на 11 центів до 3,11 долара за галон, що стало найбільшим одноденним зростанням з часів урагану "Катріна" у 2005 році.

                              Ізраїль вдарив по адміністрації президента Ірану та "центрах тяжіння" "Хезболли"

                              Юлія Шрамко

