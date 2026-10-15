Лагард може достроково залишити посаду голови Європейського центробанку - чим займатиметься

Крістін Лагард. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) може призначити Крістін Лагард своєю наступною головою вже наступного місяця. Про це повідомили агентству Reuters четверо осіб, наближених до організації, передає УНН.

Видання зауважує, що це означало б, що Лагард достроково залишить посаду голови Європейського центрального банку (ЄЦБ), що, своєю чергою, спричинить масштабніші кадрові перестановки у керівництві ЄЦБ.

Термін повноважень Лагард у ЄЦБ спливає в жовтні 2027 року. Достроковий відхід дав би лідерам Європейського Союзу можливість обрати нового голову ЄЦБ ще до весняних президентських виборів у Франції — на яких, згідно з опитуваннями, можуть перемогти ультраправі, — а також відкрив би шлях до домовленостей щодо двох інших високих посад у ЄЦБ.

За словами співрозмовників, наближених до організації (які побажали залишитися анонімними через делікатність питання), Рада піклувальників ВЕФ, до складу якої входить і сама Лагард, збереться на засідання 2 листопада. На ньому її можуть обрати головою форуму.

Остаточного рішення наразі не прийнято, зазначили вони.

Двоє співрозмовників повідомили, що рада може використати це засідання, щоб визначити дату голосування. Це дозволило б Лагард офіційно обійняти посаду голови ВЕФ до початку щорічної зустрічі форуму в Давосі, що відбудеться в січні. У Давосі традиційно збираються політичні та ділові лідери для обговорення глобальних економічних і фінансових питань.

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Вони зауважили, що обрання Лагард ще не є гарантованим, проте додали, що 70-річна колишня міністерка фінансів Франції має широку підтримку серед членів ради (загалом до її складу, згідно з інформацією на сайті, входять 27 осіб).

У ЄЦБ відмовилися від коментарів.

Додамо

Видання зауважує, що будь-який із варіантів графіку залишає достатньо часу для того, щоб новий голова ЄЦБ встиг пройти всі формальні процедури, передбачені для призначень у структурах ЄС, — і це відбудеться задовго до завершення президентського терміну Емманюеля Макрона в травні.

За словами п’ятого співрозмовника, одним із факторів, що вплинули на вибір часу, стало бажання Лагард дати Макрону можливість вплинути на вибір її наступника. У європейських політичних колах існують побоювання, що переговори щодо того, хто замінить Лагард, можуть значно ускладнитися, якщо на президентських виборах у Франції переможе лідерка ультраправих Марін Ле Пен. Рада Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що базується в Женеві, наразі має двох співголів: генерального директора компанії BlackRock Ларрі Фінка та заступника голови ради директорів компанії Roche Андре Гоффманна. Останній обійняв цю посаду після того, як минулого року засновник форуму Клаус Шваб залишив свій пост.

До складу ради також входять представники державного сектору — зокрема, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва та королева Йорданії Ранія, — а також провідні бізнес-лідери, серед яких Марк Беніофф із компанії Salesforce та Джим Хагеманн Снабе із Siemens.

Лагард, яка цього тижня бере участь у щорічних зборах МВФ і Світового банку в Бангкоку, заявила, що залишатиметься в ЄЦБ до наступного року, проте не дала чіткої обіцянки працювати до офіційного завершення свого терміну в жовтні.

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У разі її відходу в шестиособовій Виконавчій раді ЄЦБ утвориться друга вакансія — після того, як минулого місяця у відставку подала Ізабель Шнабель. Тим часом у травні посаду має залишити головний економіст Філіп Лейн.

За словами посадовців ЄС, призначення на ці три посади можуть бути узгоджені в межах пакетної домовленості між державами-членами.

Колишні голови центральних банків Нідерландів та Іспанії — Клаас Кнот і Пабло Ернандес де Кос — вважаються головними претендентами на посаду голови ЄЦБ, тоді як Франція, за наявною інформацією, націлилася на посаду головного економіста.

Німеччина планує висунути кандидата на заміну Шнабель, яка очолює напрям ринкових операцій ЄЦБ, повідомили джерела.