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Лагард может досрочно покинуть пост главы Европейского центрального банка — чем она будет заниматься

Киев • УНН

 • 13691 просмотра

Кристин Лагард могут избрать главой ВЭФ уже в ноябре, что повлечёт досрочную смену руководства ЕЦБ. Окончательного решения ещё нет.

Лагард может досрочно покинуть пост главы Европейского центрального банка — чем она будет заниматься
Кристин Лагард. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Всемирный экономический форум (ВЭФ) может назначить Кристин Лагард своим следующим председателем уже в следующем месяце. Об этом агентству Reuters сообщили четыре человека, близких к организации, передает УНН.

Издание отмечает, что это означало бы, что Лагард досрочно покинет пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), что, в свою очередь, повлечет за собой более масштабные кадровые перестановки в руководстве ЕЦБ.

Срок полномочий Лагард в ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. Досрочный уход дал бы лидерам Европейского союза возможность избрать нового председателя ЕЦБ еще до весенних президентских выборов во Франции — на которых, согласно опросам, могут победить ультраправые, — а также открыл бы путь к договоренностям по поводу двух других высоких должностей в ЕЦБ.

По словам собеседников, близких к организации (пожелавших остаться анонимными из-за деликатности вопроса), Совет попечителей ВЭФ, в состав которого входит и сама Лагард, соберется на заседание 2 ноября. На нем ее могут избрать председателем форума.

Окончательного решения пока не принято, отметили они.

Два собеседника сообщили, что совет может использовать это заседание, чтобы определить дату голосования. Это позволило бы Лагард официально занять пост председателя ВЭФ до начала ежегодной встречи форума в Давосе, которая состоится в январе. В Давосе традиционно собираются политические и деловые лидеры для обсуждения глобальных экономических и финансовых вопросов.

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Они отметили, что избрание Лагард еще не гарантировано, однако добавили, что 70-летняя бывшая министр финансов Франции пользуется широкой поддержкой среди членов совета (всего в его состав, согласно информации на сайте, входят 27 человек).

В ЕЦБ отказались от комментариев.

Добавим

Издание отмечает, что любой из вариантов графика оставляет достаточно времени для того, чтобы новый председатель ЕЦБ успел пройти все формальные процедуры, предусмотренные для назначений в структурах ЕС, — и это произойдет задолго до завершения президентского срока Эммануэля Макрона в мае.

По словам пятого собеседника, одним из факторов, повлиявших на выбор времени, стало желание Лагард дать Макрону возможность повлиять на выбор ее преемника. В европейских политических кругах существуют опасения, что переговоры о том, кто заменит Лагард, могут значительно осложниться, если на президентских выборах во Франции победит лидер ультраправых Марин Ле Пен. Совет Всемирного экономического форума (ВЭФ), базирующегося в Женеве, в настоящее время имеет двух сопредседателей: генерального директора компании BlackRock Ларри Финка и заместителя председателя совета директоров компании Roche Андре Хоффманна. Последний занял этот пост после того, как в прошлом году основатель форума Клаус Шваб оставил свою должность.

В состав совета также входят представители государственного сектора — в частности, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и королева Иордании Рания, — а также ведущие бизнес-лидеры, среди которых Марк Бениофф из компании Salesforce и Джим Хагеманн Снабе из Siemens.

Лагард, которая на этой неделе участвует в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, заявила, что останется в ЕЦБ до следующего года, однако не дала четкого обещания работать до официального окончания своего срока в октябре.

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В случае ее ухода в шести членах Исполнительного совета ЕЦБ образуется вторая вакансия — после того, как в прошлом месяце в отставку подала Изабель Шнабель. Тем временем в мае свой пост должен оставить главный экономист Филип Лейн.

По словам должностных лиц ЕС, назначения на эти три должности могут быть согласованы в рамках пакетной договоренности между государствами-членами.

Бывшие главы центральных банков Нидерландов и Испании — Клаас Кнот и Пабло Эрнандес де Кос — считаются главными претендентами на пост председателя ЕЦБ, тогда как Франция, по имеющимся данным, нацелилась на должность главного экономиста.

Германия планирует выдвинуть кандидата на замену Шнабель, которая возглавляет направление рыночных операций ЕЦБ, сообщили источники.

Антонина Туманова

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