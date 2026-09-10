Лагард объяснила, почему цифровой евро важен для платёжной инфраструктуры ЕС

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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард раскрыла важность введения цифрового евро. Одна из причин — способность сохранять контроль над собственной валютой и инфраструктурой, через которую осуществляются цифровые платежи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Есть немало причин, почему цифровой евро важен. Во-первых, поскольку мы переходим в мир цифровых платежей, в том числе осуществляемых частным сектором, мы считаем важным, чтобы деньги центрального банка также имели цифровую форму", — отметила Лагард.

"Во-вторых, речь идет о суверенитете, а также о... нашей способности сохранять контроль над собственной валютой и инфраструктурой, через которую осуществляются цифровые платежи. Ведь, как известно, платежная инфраструктура является частью нашего суверенитета. И тот, кто не контролирует свою платежную инфраструктуру, потенциально уязвим", — резюмировала глава ЕЦБ.

В еврозоне очертили сроки запуска цифрового евро

Контекст

В июле начались переговоры между Европейским парламентом, правительствами стран Европы и Европейской комиссией относительно правил введения цифрового евро.

Цель этих переговоров — принять окончательный закон до конца года, что откроет путь к официальному утверждению цифрового евро Европейским центральным банком 1 января 2027 года — ровно через 25 лет после того, как банкноты и монеты евро вошли в обращение.