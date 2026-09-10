Лагард пояснила, чому цифровий євро важливий для платіжної інфраструктури ЄС

REUTERS/Annegret Hilse

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард розкрила важливість запровадження цифрового євро. Одна з причин - здатність зберігати контроль над власною валютою та інфраструктурою, через яку здійснюються цифрові платежі, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Є чимало причин, чому цифровий євро є важливим. По-перше, оскільки ми переходимо у світ цифрових платежів, у тому числі здійснюваних приватним сектором, ми вважаємо важливим, щоб гроші центрального банку також мали цифрову форму", — зазначила Лагард.

"По-друге, йдеться про суверенітет, а також про... нашу здатність зберігати контроль над власною валютою та інфраструктурою, через яку здійснюються цифрові платежі. Адже, як відомо, платіжна інфраструктура є частиною нашого суверенітету. І той, хто не контролює свою платіжну інфраструктуру, є потенційно вразливим", - резюмувала глава ЄЦБ.

У єврозоні окреслили терміни запуску цифрового євро

Контекст

У липні розпочалися переговори між Європейським парламентом, урядами країн Європи та Європейською комісією щодо правил запровадження цифрового євро.

Мета цих переговорів — ухвалити остаточний закон до кінця року, що відкриє шлях до офіційного затвердження цифрового євро Європейським центральним банком 1 січня 2027 року — рівно через 25 років після того, як банкноти та монети євро увійшли в обіг.