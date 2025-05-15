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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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У єврозоні окреслили терміни запуску цифрового євро

Київ • УНН

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Європейський центральний банк розраховує на ухвалення всіх рішень щодо цифрового євро до початку наступного року. Запуск валюти очікується через два-три роки після цього.

У єврозоні окреслили терміни запуску цифрового євро

Європейський центральний банк, центральний банк єврозони, сподівається ухвалити всі політичні рішення до початку наступного року для випуску цифрового євро, а потім йому знадобиться два-три роки для запуску валюти, заявив у четвер член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

ЄЦБ працює над цифровою версією євро вже багато років, але прогрес йде повільніше, ніж очікувалося, в основному через те, що законодавство, щоб дозволити банку розпочати роботу, усе ще не ухвалене, зазначає видання.

Однак фінансові потрясіння після обрання Дональда Трампа президентом США, як зауважується, посилили терміновість, на тлі того, як Європа покладається на великі американські компанії для більшості цифрових платежів, що є потенційною вразливістю.

Я сподіваюся, що все буде зроблено до початку наступного року, на початку наступного року. Нам потрібне законодавство, і після цього двох-трьох років буде достатньо, щоб запустити цифровий євро

- сказав Чіполлоне на конференції, коли його запитали про терміни розробки правової бази.

На відміну від карткових платежів, таких як Visa або Mastercard, споживачі, що розплачуються цифровими грошима, як повідомляється, матимуть пряме право вимоги до центрального банку, і їх кошти будуть аналогічні за функціями та безпекою до готівки.

Це, як зазначається, дозволить клієнтам здійснювати прямі платежі як в онлайн, так і в офлайн-форматах.

Чіполлоне сказав, що ключовою перешкодою є отримання політичної угоди від держав-членів ЄС, але це може бути досягнуто до літа. Робота Європейського парламенту може тривати трохи більше часу, додав він.

На запитання, чи міг би Трамп прискорити цей процес, голова французького центрального банку Франсуа Віллеруа де Гало, виступаючи на тому ж заході, сказав, що це посилило рішучість ЄЦБ.

Білий дім не виключив використання золотих резервів для покупки біткоїнів26.03.25, 17:02 • 24274 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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