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В еврозоне очертили сроки запуска цифрового евро

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Европейский центральный банк рассчитывает на принятие всех решений по цифровому евро к началу следующего года. Запуск валюты ожидается через два-три года после этого.

В еврозоне очертили сроки запуска цифрового евро

Европейский центральный банк, центральный банк еврозоны, надеется принять все политические решения до начала следующего года для выпуска цифрового евро, а затем ему понадобится два-три года для запуска валюты, заявил в четверг член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ЕЦБ работает над цифровой версией евро уже много лет, но прогресс идет медленнее, чем ожидалось, в основном из-за того, что законодательство, чтобы позволить банку начать работу, все еще не принято, отмечает издание.

Однако финансовые потрясения после избрания Дональда Трампа президентом США, как отмечается, усилили срочность, на фоне того, как Европа полагается на крупные американские компании для большинства цифровых платежей, что является потенциальной уязвимостью.

Я надеюсь, что все будет сделано до начала следующего года, в начале следующего года. Нам нужно законодательство, и после этого двух-трех лет будет достаточно, чтобы запустить цифровой евро

- сказал Чиполлоне на конференции, когда его спросили о сроках разработки правовой базы.

В отличие от карточных платежей, таких как Visa или Mastercard, потребители, расплачивающиеся цифровыми деньгами, как сообщается, будут иметь прямое право требования к центральному банку, и их средства будут аналогичны по функциям и безопасности наличным.

Это, как отмечается, позволит клиентам осуществлять прямые платежи как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

Чиполлоне сказал, что ключевым препятствием является получение политического соглашения от государств-членов ЕС, но это может быть достигнуто до лета. Работа Европейского парламента может длиться немного больше времени, добавил он.

На вопрос, мог ли бы Трамп ускорить этот процесс, глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало, выступая на том же мероприятии, сказал, что это усилило решимость ЕЦБ.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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