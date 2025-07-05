BlackRock зупинила переговори щодо фонду для відновлення України після перемоги Трампа на виборах - Bloomberg
Київ • УНН
BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного фонду відновлення України на початку року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Фонд мав залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від країн та 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.
BlackRock Inc. зупинила пошук інвесторів для підтримки багатомільярдного фонду для відновлення України на початку цього року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, з посиланням на людей, знайомих з обговореннями, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Фонд, який, як очікувалося, мав бути представлений на конференції з відновлення України наступного тижня в Римі, був близьким до отримання початкової підтримки від організацій, які підтримують уряди Німеччини, Італії та Польщі, повідомили люди.
Однак у січні BlackRock вирішила прпинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростання невизначеності, пише видання.
Уряд США, як вказано, був помітно відсутній серед спонсорів фонду у грудні.
Фонд розвитку України мав намір отримати щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також 2 мільярдів доларів від приватних інвесторів, сказав Філіп Гільдебранд, віцеголова BlackRock, який був серед фінансистів, які очолювали обговорення минулого року.
На той час Гільдебранд сказав, що це може об'єднати консорціум інвесторів в акціонерний капітал та боргові зобов'язання, які могли б профінансувати щонайменше 15 мільярдів доларів на відновлювальні роботи в Україні. Загальну потребу на відновлення України після вторгнення росії було оцінено Світовим банком та іншими у лютому у понад 500 мільярдів доларів.
Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів15.02.24, 10:58 • 25482 перегляди
Представник BlackRock заявив, що фірма завершила свою безплатну консультативну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році і нині не бере участі в "жодному активному мандаті" з українським урядом. "Єдині розмови, які визначають наше ухвалення рішень, - це розмови з нашими клієнтами", - додав представник.
Деякі джерела повідомили, що BlackRock мала представити фонд в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня, на якій повинні бути присутніми прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та Президент України Володимир Зеленський, хоча терміни так і не були оприлюднені.
Франція працює над пропозицією про фонд для заміни скасованої ініціативи BlackRock, але незрозуміло, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США, повідомили джерела.