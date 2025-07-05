BlackRock зупинила переговори щодо фонду для відновлення України після перемоги Трампа на виборах - Bloomberg

BlackRock Inc. зупинила пошук інвесторів для підтримки багатомільярдного фонду для відновлення України на початку цього року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, з посиланням на людей, знайомих з обговореннями, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Фонд, який, як очікувалося, мав бути представлений на конференції з відновлення України наступного тижня в Римі, був близьким до отримання початкової підтримки від організацій, які підтримують уряди Німеччини, Італії та Польщі, повідомили люди.

Однак у січні BlackRock вирішила прпинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростання невизначеності, пише видання.

Уряд США, як вказано, був помітно відсутній серед спонсорів фонду у грудні.

Фонд розвитку України мав намір отримати щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також 2 мільярдів доларів від приватних інвесторів, сказав Філіп Гільдебранд, віцеголова BlackRock, який був серед фінансистів, які очолювали обговорення минулого року.

На той час Гільдебранд сказав, що це може об'єднати консорціум інвесторів в акціонерний капітал та боргові зобов'язання, які могли б профінансувати щонайменше 15 мільярдів доларів на відновлювальні роботи в Україні. Загальну потребу на відновлення України після вторгнення росії було оцінено Світовим банком та іншими у лютому у понад 500 мільярдів доларів.

Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів

Представник BlackRock заявив, що фірма завершила свою безплатну консультативну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році і нині не бере участі в "жодному активному мандаті" з українським урядом. "Єдині розмови, які визначають наше ухвалення рішень, - це розмови з нашими клієнтами", - додав представник.

Деякі джерела повідомили, що BlackRock мала представити фонд в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня, на якій повинні бути присутніми прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та Президент України Володимир Зеленський, хоча терміни так і не були оприлюднені.

Франція працює над пропозицією про фонд для заміни скасованої ініціативи BlackRock, але незрозуміло, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США, повідомили джерела.