BlackRock остановила переговоры по фонду восстановления Украины после победы Трампа на выборах - Bloomberg

BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда для восстановления Украины в начале этого года после победы Дональда Трампа на выборах президента США, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фонд, который, как ожидалось, должен был быть представлен на конференции по восстановлению Украины на следующей неделе в Риме, был близок к получению первоначальной поддержки от организаций, поддерживающих правительства Германии, Италии и Польши, сообщили люди.

Однако в январе BlackRock решила прекратить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне роста неопределенности, пишет издание.

Правительство США, как указано, заметно отсутствовало среди спонсоров фонда в декабре.

Фонд развития Украины намеревался получить по меньшей мере 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов, сказал Филип Гильдебранд, вице-председатель BlackRock, который был среди финансистов, возглавлявших обсуждения в прошлом году.

В то время Гильдебранд сказал, что это может объединить консорциум инвесторов в акционерный капитал и долговые обязательства, которые могли бы профинансировать по меньшей мере 15 миллиардов долларов на восстановительные работы в Украине. Общая потребность в восстановлении Украины после вторжения России была оценена Всемирным банком и другими в феврале в более чем 500 миллиардов долларов.

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов

Представитель BlackRock заявил, что фирма завершила свою бесплатную консультативную работу по Фонду развития Украины в 2024 году и в настоящее время не участвует в "каком-либо активном мандате" с украинским правительством. "Единственные разговоры, которые определяют наше принятие решений, - это разговоры с нашими клиентами", - добавил представитель.

Некоторые источники сообщили, что BlackRock должна была представить фонд в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля, на которой должны присутствовать премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Президент Украины Владимир Зеленский, хотя сроки так и не были обнародованы.

Франция работает над предложением о фонде для замены отмененной инициативы BlackRock, но непонятно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США, сообщили источники.