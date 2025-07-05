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BlackRock остановила переговоры по фонду восстановления Украины после победы Трампа на выборах - Bloomberg

Киев • УНН

 • 83 просмотра

BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале года после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Фонд должен был привлечь не менее 500 миллионов долларов от стран и 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.

BlackRock остановила переговоры по фонду восстановления Украины после победы Трампа на выборах - Bloomberg

BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда для восстановления Украины в начале этого года после победы Дональда Трампа на выборах президента США, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фонд, который, как ожидалось, должен был быть представлен на конференции по восстановлению Украины на следующей неделе в Риме, был близок к получению первоначальной поддержки от организаций, поддерживающих правительства Германии, Италии и Польши, сообщили люди.

Однако в январе BlackRock решила прекратить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне роста неопределенности, пишет издание.

Правительство США, как указано, заметно отсутствовало среди спонсоров фонда в декабре.

Фонд развития Украины намеревался получить по меньшей мере 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов, сказал Филип Гильдебранд, вице-председатель BlackRock, который был среди финансистов, возглавлявших обсуждения в прошлом году.

В то время Гильдебранд сказал, что это может объединить консорциум инвесторов в акционерный капитал и долговые обязательства, которые могли бы профинансировать по меньшей мере 15 миллиардов долларов на восстановительные работы в Украине. Общая потребность в восстановлении Украины после вторжения России была оценена Всемирным банком и другими в феврале в более чем 500 миллиардов долларов.

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Представитель BlackRock заявил, что фирма завершила свою бесплатную консультативную работу по Фонду развития Украины в 2024 году и в настоящее время не участвует в "каком-либо активном мандате" с украинским правительством. "Единственные разговоры, которые определяют наше принятие решений, - это разговоры с нашими клиентами", - добавил представитель.

Некоторые источники сообщили, что BlackRock должна была представить фонд в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля, на которой должны присутствовать премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Президент Украины Владимир Зеленский, хотя сроки так и не были обнародованы.

Франция работает над предложением о фонде для замены отмененной инициативы BlackRock, но непонятно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США, сообщили источники.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
BlackRock
Всемирный банк
Джорджия Мелони
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Франция
Италия
Германия
Владимир Зеленский
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