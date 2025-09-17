$41.180.06
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 19028 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
17 вересня, 05:30 • 24858 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 27280 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 83191 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 103711 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08 • 50913 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60903 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 97955 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 31243 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури з місячними зарплатами понад 200 тис. грн отримують сотні тисяч державної допомоги – нібито «на вирішення соціально-побутових питань».

Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування

Потім вони виводять ці гроші з України або ховають на електронних гаманцях з криптовалютою. Таку ж схему використовують детективи НАБУ, йдеться у розслідуванні "Українських новин".

"Суспільство має право вимагати пояснень, чому високопосадовці з місячними зарплатами понад 200 тисяч гривень і мільйонними заощадженнями отримують ще й сотні тисяч державної "допомоги". Формально такі виплати мають компенсувати соціально-побутові труднощі державних службовців. Фактично ж вони перетворилися на додатковий прихований бонус, який використовується для інвестицій у дорогі закордонні активи, криптовалюту чи інші фінансові інструменти", – йдеться у розслідуванні.

За даними "Українських новин", у серпні 2024 року прокурор САП Олександр Іванющенко отримав від держави матеріальну допомогу 162 392 грн. В той же день він задекларував набуття права власності на цінні папери iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF від компанії BlackRock (США), що ставить під сумнів цільове використання цієї державної виплати, пишуть журналісти.

"Прокурор Іванющенко активно вкладався у закордонні акції, ETF та криптовалюту протягом усього 2024 року. Його портфель складається з дорогих паперів світових корпорацій (Novo Nordisk, Eli Lilly, Caterpillar), державних облігацій Туреччини та криптовалют із високим ризиком. Окрім цього, на кінець року він мав у готівці 26 700 доларів, 15000 Євро та 238 077 грн", – зазначили вони.

У серпні цього року, повідомляється у розслідуванні, інший прокурор САП – Ростислав Батіг, отримав матеріальну допомогу у розмірі 165 655 грн.

"Навіть у розпал війни та при наявності у родини готівки і заощаджень у валюті, прокурор Батіг через дружину інвестував кошти у державні облігації. Це виглядає як спосіб збереження і примноження капіталу через "матеріальну допомогу" від САП у розмірі 165 655 грн. Окрім цього, Ростислав Батіг на кінець 2024 року відображає власні заощадження у розмірі 26 700 доларів США готівкою, понад 216 574 грн на рахунках у ПриватБанку, 26 463 грн у Універсал Банку та облігації внутрішньої державної позики. Наявність у Батіга значних грошових заощаджень (у валюті й на депозитах), ОВДП та високої зарплати свідчить, що він не перебуває у скрутних соціально-побутових умовах", – зазначають "Українські новини".

Автори розслідування згадали детектива НАБУ Олександра Скомарова, який у грудні 2023 року задекларував матеріальну допомогу у розмірі 152 167 грн. Того ж місяця він задекларував ще й низку операцій із криптовалютами, констатували вони.

"Фактично, протягом одного тижня він поєднав придбання криптовалют із отриманням "допомоги на соціально-побутові потреби", яка за законом має надаватися у випадках фінансової скрути чи непередбачуваних витрат. При цьому у 2025 році його ім’я неодноразово фігурувало у резонансних журналістських матеріалах, де його називали одіозним детективом", – наголосили вони.

Журналісти переконані, що приклади прокурорів САП Ростислава Батіга і Олександра Іванющенка та детектива НАБУ Олександра Скомарова свідчать про системну проблему.

"Логічним і необхідним кроком має стати фінансовий моніторинг з боку НАЗК. Агентство повинно ретельно перевірити як цільове використання матеріальної допомоги, так і співвідношення доходів і витрат у реальному житті цих посадовців. Лише такий контроль може дати суспільству відповідь, чи не перетворилася система соціальної підтримки прокурорів та детективів на чергову схему преміювання коштом бюджету", – підсумовується у розслідуванні "Українських новин".

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
BlackRock
ПриватБанк
Національне антикорупційне бюро України
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна