Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование

Затем они выводят эти деньги из Украины или прячут на электронных кошельках с криптовалютой. Такую же схему используют детективы НАБУ, говорится в расследовании "Украинских новостей".

"Общество имеет право требовать объяснений, почему высокопоставленные чиновники с месячными зарплатами более 200 тысяч гривен и миллионными сбережениями получают еще и сотни тысяч государственной "помощи". Формально такие выплаты должны компенсировать социально-бытовые трудности государственных служащих. Фактически же они превратились в дополнительный скрытый бонус, который используется для инвестиций в дорогие зарубежные активы, криптовалюту или другие финансовые инструменты", – говорится в расследовании.

По данным "Украинских новостей", в августе 2024 года прокурор САП Александр Иванющенко получил от государства материальную помощь 162 392 грн. В тот же день он задекларировал приобретение права собственности на ценные бумаги iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF от компании BlackRock (США), что ставит под сомнение целевое использование этой государственной выплаты, пишут журналисты.

"Прокурор Иванющенко активно вкладывался в зарубежные акции, ETF и криптовалюту на протяжении всего 2024 года. Его портфель состоит из дорогих бумаг мировых корпораций (Novo Nordisk, Eli Lilly, Caterpillar), государственных облигаций Турции и криптовалют с высоким риском. Кроме этого, на конец года он имел наличными 26 700 долларов, 15000 Евро и 238 077 грн", – отметили они.

В августе этого года, сообщается в расследовании, другой прокурор САП – Ростислав Батиг, получил материальную помощь в размере 165 655 грн.

"Даже в разгар войны и при наличии у семьи наличных и сбережений в валюте, прокурор Батиг через жену инвестировал средства в государственные облигации. Это выглядит как способ сохранения и приумножения капитала через "материальную помощь" от САП в размере 165 655 грн. Кроме этого, Ростислав Батиг на конец 2024 года отражает собственные сбережения в размере 26 700 долларов США наличными, более 216 574 грн на счетах в ПриватБанке, 26 463 грн в Универсал Банке и облигации внутреннего государственного займа. Наличие у Батига значительных денежных сбережений (в валюте и на депозитах), ОВГЗ и высокой зарплаты свидетельствует, что он не находится в затруднительных социально-бытовых условиях", – отмечают "Украинские новости".

Авторы расследования упомянули детектива НАБУ Александра Скомарова, который в декабре 2023 года задекларировал материальную помощь в размере 152 167 грн. В том же месяце он задекларировал еще и ряд операций с криптовалютами, констатировали они.

"Фактически, в течение одной недели он совместил приобретение криптовалют с получением "помощи на социально-бытовые нужды", которая по закону должна предоставляться в случаях финансовой затруднительности или непредвиденных расходов. При этом в 2025 году его имя неоднократно фигурировало в резонансных журналистских материалах, где его называли одиозным детективом", – подчеркнули они.

Журналисты убеждены, что примеры прокуроров САП Ростислава Батига и Александра Иванющенко и детектива НАБУ Александра Скомарова свидетельствуют о системной проблеме.

"Логичным и необходимым шагом должен стать финансовый мониторинг со стороны НАПК. Агентство должно тщательно проверить как целевое использование материальной помощи, так и соотношение доходов и расходов в реальной жизни этих должностных лиц. Только такой контроль может дать обществу ответ, не превратилась ли система социальной поддержки прокуроров и детективов в очередную схему премирования за счет бюджета", – подытоживается в расследовании "Украинских новостей".