Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 15962 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 24811 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 27234 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 83127 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 103652 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 50896 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60896 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 97931 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31240 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 63130 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
87%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 26813 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 44691 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 33142 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46 • 12686 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 29314 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 314 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 29776 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 83147 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 103670 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 54788 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 31740 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 37585 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 67323 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 65056 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 69410 просмотра
Актуальное
Financial Times
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры с месячными зарплатами более 200 тыс. грн получают сотни тысяч государственной помощи – якобы «на решение социально-бытовых вопросов».

Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование

Затем они выводят эти деньги из Украины или прячут на электронных кошельках с криптовалютой. Такую же схему используют детективы НАБУ, говорится в расследовании "Украинских новостей".

"Общество имеет право требовать объяснений, почему высокопоставленные чиновники с месячными зарплатами более 200 тысяч гривен и миллионными сбережениями получают еще и сотни тысяч государственной "помощи". Формально такие выплаты должны компенсировать социально-бытовые трудности государственных служащих. Фактически же они превратились в дополнительный скрытый бонус, который используется для инвестиций в дорогие зарубежные активы, криптовалюту или другие финансовые инструменты", – говорится в расследовании.

По данным "Украинских новостей", в августе 2024 года прокурор САП Александр Иванющенко получил от государства материальную помощь 162 392 грн. В тот же день он задекларировал приобретение права собственности на ценные бумаги iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF от компании BlackRock (США), что ставит под сомнение целевое использование этой государственной выплаты, пишут журналисты.

"Прокурор Иванющенко активно вкладывался в зарубежные акции, ETF и криптовалюту на протяжении всего 2024 года. Его портфель состоит из дорогих бумаг мировых корпораций (Novo Nordisk, Eli Lilly, Caterpillar), государственных облигаций Турции и криптовалют с высоким риском. Кроме этого, на конец года он имел наличными 26 700 долларов, 15000 Евро и 238 077 грн", – отметили они.

В августе этого года, сообщается в расследовании, другой прокурор САП – Ростислав Батиг, получил материальную помощь в размере 165 655 грн.

"Даже в разгар войны и при наличии у семьи наличных и сбережений в валюте, прокурор Батиг через жену инвестировал средства в государственные облигации. Это выглядит как способ сохранения и приумножения капитала через "материальную помощь" от САП в размере 165 655 грн. Кроме этого, Ростислав Батиг на конец 2024 года отражает собственные сбережения в размере 26 700 долларов США наличными, более 216 574 грн на счетах в ПриватБанке, 26 463 грн в Универсал Банке и облигации внутреннего государственного займа. Наличие у Батига значительных денежных сбережений (в валюте и на депозитах), ОВГЗ и высокой зарплаты свидетельствует, что он не находится в затруднительных социально-бытовых условиях", – отмечают "Украинские новости".

Авторы расследования упомянули детектива НАБУ Александра Скомарова, который в декабре 2023 года задекларировал материальную помощь в размере 152 167 грн. В том же месяце он задекларировал еще и ряд операций с криптовалютами, констатировали они.

"Фактически, в течение одной недели он совместил приобретение криптовалют с получением "помощи на социально-бытовые нужды", которая по закону должна предоставляться в случаях финансовой затруднительности или непредвиденных расходов. При этом в 2025 году его имя неоднократно фигурировало в резонансных журналистских материалах, где его называли одиозным детективом", – подчеркнули они.

Журналисты убеждены, что примеры прокуроров САП Ростислава Батига и Александра Иванющенко и детектива НАБУ Александра Скомарова свидетельствуют о системной проблеме.

"Логичным и необходимым шагом должен стать финансовый мониторинг со стороны НАПК. Агентство должно тщательно проверить как целевое использование материальной помощи, так и соотношение доходов и расходов в реальной жизни этих должностных лиц. Только такой контроль может дать обществу ответ, не превратилась ли система социальной поддержки прокуроров и детективов в очередную схему премирования за счет бюджета", – подытоживается в расследовании "Украинских новостей".

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
BlackRock
ПриватБанк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Турция
Соединённые Штаты
Украина