Біткойн згасає на підйомі, після досягнення рекордних максимумів у понад 110 000 доларів

Біткоїн торгується в "боковому" тренді після досягнення рекордних максимумів вище 110 000 доларів минулого тижня.

Передає УНН із посиланням на СoinDesk.

Деталі

Біткоїн рухається "в бік" після того, як минулого тижня досягнув історичного максимуму вище $110 000.

Ось що слід також знати у цьому контексті:

Настрої на ринку змінюються, оскільки упередженість опціонів пут-колл на біткойн-біржовому ETF BlackRock повернулася до нуля;

зменшується кількість «бичачих» ставок;

трейдери Deribit обережні;

короткострокові опціони колл зараз торгуються на рівні з путами.

Нагадаємо

Coinbase оголосила про придбання Deribit за $2,9 млрд, щоб розширити базу крипто-опціонів.

У Парижі скоїли напад на дочку глави криптоплатформи Paymium.

Позитивний вплив на ринок криптовалют, що спостерігався 26 травня, мають сприятливі регуляторні новини. Серед них новина про те, що у США Сенат просунув законопроєкт GENIUS, спрямований на створення національної інноваційної системи для стейблкоїнів.