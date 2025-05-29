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Біткойн згасає на підйомі, після досягнення рекордних максимумів у понад 110 000 доларів

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Після досягнення історичного максимуму в $110 000 біткоїн перейшов у фазу бічного тренду. Настрої на ринку змінюються, а трейдери стають обережнішими.

Біткойн згасає на підйомі, після досягнення рекордних максимумів у понад 110 000 доларів

Біткоїн торгується в "боковому" тренді після досягнення рекордних максимумів вище 110 000 доларів минулого тижня.

Передає УНН із посиланням на СoinDesk.

Деталі

Біткоїн рухається "в бік" після того, як минулого тижня досягнув історичного максимуму вище $110 000.

Ось що слід також знати у цьому контексті:

  • Настрої на ринку змінюються, оскільки упередженість опціонів пут-колл на біткойн-біржовому ETF BlackRock повернулася до нуля;
    • зменшується кількість «бичачих» ставок;
      • трейдери Deribit обережні;
        • короткострокові опціони колл зараз торгуються на рівні з путами.

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          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          ЕкономікаФінанси
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