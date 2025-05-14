У центрі Парижа дочка глави криптоплатформи Paymium чинила опір нападникам у масках

Зловмисники намагалися викрасти жінку, з розрахунком заволодіти багатством її батька.

Передає УНН із посиланням на AFP, Мaddyness та Corriere della Sera.

Деталі

У центрі Парижа серед білого дня сталася драматична сцена: троє зловмисників у масках мали намір викрасти жінку і затягнути її у фургон. Жертвою виявилася дочка П'єра Нуаза, президента та співзасновника криптовалютної компанії Paymium, новаторської компанії з надання біткойн-сервісів, заснованої у 2011 році.

Спроба викрадення сталася о 8:20 ранку минулого вівторка на вулиці Паш, що в 11-му окрузі столиці Франції. На кількох кадрах, знятих перехожими і місцевими жителями, видно, як жінка кричить про допомогу і захищається від нападників.

Молодій жінці вдалося вихопити пістолет у одного з викрадачів і викинути його. Завдяки перехожим, які кинулися на допомогу (наприклад місцевий житель кинув у бік нападників вогнегасник), і запеклому захисту жінки, нападникам було дано серйозний опір. Врешті решт чоловіки в капюшонах були змушені швидко покинути місце події.

Дочка П'єра Нуаза у момент інциденту їхала з дитиною. Сім'ю доставили в лікарню з незначними травмами.

Злочинці виїхали на своєму фургоні, а пізніше автомобіль було знайдено неподалік, за кілька кварталів від місця інциденту. Однак слідів злочинців не виявлено, пишуть ЗМІ. Поліція Парижа почала розслідування.

Довідка

Історія Paymium, французького гравця на ринку криптовалют, почалася 2011 року під назвою "Bitcoin-Central". Компанію заснував П'єр Нуаз. На момент свого створення пропозиція Paymium була унікальною для того часу - компанія пропонувала обміняти свої біткоїни на євро і навпаки.

У 2018 році Paymium залучила 1,5 мільйона євро через первинну пропозицію монет (ICO), яка дозволила користувачам купувати токени, що дають їм переваги на платформі.

У 2018 році Paymium запустила Blockchain.io, сестринську платформу, присвячену іншим криптовалютам, окрім біткоїна.

Сьогодні Paymium все ще працює, але вона не зазнала такого ж зростання, як її конкуренти - Coinhouse, з 500 000 користувачів або Binance з його 250 мільйонами користувачів.

Доповнення

За даними Corriere della Sera, французька влада стурбована "тривожною тенденцією цілеспрямованих злочинів" проти осіб, пов’язаних зі світом криптовалют.

Нагадаємо

Ціна біткоїна (ВТС) "стрибнула" до майже 105 тисяч доларів за монету. Це чергове підтвердження, що криптовалюта вже давно не сприймається як "спекулятивний актив", - пояснила в ексклюзивному коментарі УНН фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Більшість українців підтримують легалізацію криптовалют, але не очікують швидкої популярності, - опитування, яке провів УНН.