В центре Парижа дочь главы криптоплатформы Paymium оказала сопротивление нападавшим в масках

Злоумышленники пытались похитить женщину, с расчетом завладеть богатством ее отца.

Передает УНН со ссылкой на AFP, Мaddyness и Corriere della Sera.

Детали

В центре Парижа среди бела дня произошла драматическая сцена: трое злоумышленников в масках намеревались похитить женщину и затащить ее в фургон. Жертвой оказалась дочь Пьера Нуаза, президента и соучредителя криптовалютной компании Paymium, новаторской компании по предоставлению биткойн-сервисов, основанной в 2011 году.

Попытка похищения произошла в 8:20 утра в прошлый вторник на улице Паш, что в 11-м округе столицы Франции. На нескольких кадрах, снятых прохожими и местными жителями, видно, как женщина кричит о помощи и защищается от нападавших.

Молодой женщине удалось выхватить пистолет у одного из похитителей и выбросить его. Благодаря прохожим, которые бросились на помощь (например, местный житель бросил в сторону нападавших огнетушитель), и ожесточенной защите женщины, нападавшим было оказано серьезное сопротивление. В конце концов, мужчины в капюшонах были вынуждены быстро покинуть место происшествия.

Дочь Пьера Нуаза в момент инцидента ехала с ребенком. Семью доставили в больницу с незначительными травмами.

Преступники уехали на своем фургоне, а позже автомобиль был найден неподалеку, в нескольких кварталах от места инцидента. Однако следов преступников не обнаружено, пишут СМИ. Полиция Парижа начала расследование.

Справка

История Paymium, французского игрока на рынке криптовалют, началась в 2011 году под названием "Bitcoin-Central". Компанию основал Пьер Нуаз. На момент своего создания предложение Paymium было уникальным для того времени - компания предлагала обменять свои биткойны на евро и наоборот.

В 2018 году Paymium привлекла 1,5 миллиона евро через первичное предложение монет (ICO), которое позволило пользователям покупать токены, дающие им преимущества на платформе.

В 2018 году Paymium запустила Blockchain.io, сестринскую платформу, посвященную другим криптовалютам, кроме биткойна.

Сегодня Paymium все еще работает, но она не испытала такого же роста, как ее конкуренты - Coinhouse, с 500 000 пользователей или Binance с его 250 миллионами пользователей.

Дополнение

По данным Corriere della Sera, французские власти обеспокоены "тревожной тенденцией целенаправленных преступлений" против лиц, связанных с миром криптовалют.

Напомним

Цена биткойна (ВТС) "подскочила" до почти 105 тысяч долларов за монету. Это очередное подтверждение, что криптовалюта уже давно не воспринимается как "спекулятивный актив", - пояснила в эксклюзивном комментарии УНН финтехекспертка и соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Большинство украинцев поддерживают легализацию криптовалют, но не ожидают быстрой популярности, - опрос, который провел УНН.