В центре Парижа дочь главы криптоплатформы Paymium оказала сопротивление нападавшим в масках

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии
16:00 • 29943 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14:42 • 24593 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

13:55 • 59048 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
13:50 • 35684 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

13:18 • 34742 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

12:09 • 76883 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 52919 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 71702 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 62333 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 67174 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.1м/с
37%
744мм
Популярные новости

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

14 мая, 08:02 • 107324 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

14 мая, 09:07 • 97817 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 46718 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 100763 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 29920 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

16:34 • 13498 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

16:00 • 29961 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

13:55 • 59063 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 76897 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 101893 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14:08 • 16438 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 30744 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 47492 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 56856 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 65679 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

В центре Парижа дочь главы криптоплатформы Paymium оказала сопротивление нападавшим в масках

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

В Париже совершили нападение на дочь главы криптоплатформы Paymium. Злоумышленники хотели похитить женщину, чтобы завладеть состоянием ее отца, но получили отчаянное сопротивление.

В центре Парижа дочь главы криптоплатформы Paymium оказала сопротивление нападавшим в масках

Злоумышленники пытались похитить женщину, с расчетом завладеть богатством ее отца.

Передает УНН со ссылкой на AFP, Мaddyness и Corriere della Sera.

Детали

В центре Парижа среди бела дня произошла драматическая сцена: трое злоумышленников в масках намеревались похитить женщину и затащить ее в фургон. Жертвой оказалась дочь Пьера Нуаза, президента и соучредителя криптовалютной компании Paymium, новаторской компании по предоставлению биткойн-сервисов, основанной в 2011 году.

Попытка похищения произошла в 8:20 утра в прошлый вторник на улице Паш, что в 11-м округе столицы Франции. На нескольких кадрах, снятых прохожими и местными жителями, видно, как женщина кричит о помощи и защищается от нападавших. 

Молодой женщине удалось выхватить пистолет у одного из похитителей и выбросить его. Благодаря прохожим, которые бросились на помощь (например, местный житель бросил в сторону нападавших огнетушитель), и ожесточенной защите женщины, нападавшим было оказано серьезное сопротивление. В конце концов, мужчины в капюшонах были вынуждены быстро покинуть место происшествия.

Дочь Пьера Нуаза в момент инцидента ехала с ребенком. Семью доставили в больницу с незначительными травмами.

Преступники уехали на своем фургоне, а позже автомобиль был найден неподалеку, в нескольких кварталах от места инцидента. Однако следов преступников не обнаружено, пишут СМИ.  Полиция Парижа начала расследование.

Справка

История Paymium, французского игрока на рынке криптовалют, началась в 2011 году под названием "Bitcoin-Central". Компанию основал Пьер Нуаз. На момент своего создания предложение Paymium было уникальным для того времени - компания предлагала обменять свои биткойны на евро и наоборот.

В 2018 году Paymium привлекла 1,5 миллиона евро через первичное предложение монет (ICO), которое позволило пользователям покупать токены, дающие им преимущества на платформе.

В 2018 году Paymium запустила Blockchain.io, сестринскую платформу, посвященную другим криптовалютам, кроме биткойна.

Сегодня Paymium все еще работает, но она не испытала такого же роста, как ее конкуренты - Coinhouse, с 500 000 пользователей или Binance с его 250 миллионами пользователей.

Дополнение

По данным Corriere della Sera, французские власти обеспокоены "тревожной тенденцией целенаправленных преступлений" против лиц, связанных с миром криптовалют.

Напомним

Цена биткойна (ВТС) "подскочила" до почти 105 тысяч долларов за монету. Это очередное подтверждение, что криптовалюта уже давно не воспринимается как "спекулятивный актив", - пояснила в эксклюзивном комментарии УНН финтехекспертка и соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.  

Большинство украинцев поддерживают легализацию криптовалют, но не ожидают быстрой популярности, -  опрос, который провел УНН.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Биткойн
Париж
Франция
Brent
$66.31
Bitcoin
$103,376.20
S&P 500
$5,891.00
Tesla
$346.18
Газ TTF
$35.15
Золото
$3,191.89
Ethereum
$2,589.63