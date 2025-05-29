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Биткойн угасает на подъеме, после достижения рекордных максимумов свыше 110 000 долларов

Киев • УНН

 • 226 просмотра

После достижения исторического максимума в $110 000 биткоин перешел в фазу бокового тренда. Настроения на рынке меняются, а трейдеры становятся более осторожными.

Биткойн угасает на подъеме, после достижения рекордных максимумов свыше 110 000 долларов

Биткоин торгуется в "боковом" тренде после достижения рекордных максимумов выше 110 000 долларов на прошлой неделе.

Передает УНН со ссылкой на СoinDesk.

Детали

Биткоин движется "в бок" после того, как на прошлой неделе достиг исторического максимума выше $110 000.

Вот что следует также знать в этом контексте:

  • Настроения на рынке меняются, поскольку предвзятость опционов пут-колл на биткоин-биржевом ETF BlackRock вернулась к нулю;
    • уменьшается количество «бычьих» ставок;
      • трейдеры Deribit осторожны;
        • краткосрочные опционы колл сейчас торгуются наравне с путами.

          Напомним

          Coinbase объявила о приобретении Deribit за $2,9 млрд, чтобы расширить базу крипто-опционов.

          В Париже совершили нападение на дочь главы криптоплатформы Paymium.

          Положительное влияние на рынок криптовалют, наблюдавшееся 26 мая, оказывают благоприятные регуляторные новости. Среди них новость о том, что в США Сенат продвинул законопроект GENIUS, направленный на создание национальной инновационной системы для стейблкоинов

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          ЭкономикаФинансы
          Биткойн
          BlackRock
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