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Coinbase купує Deribit за $2,9 млрд для домінування на ринку криптоопціонів

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

Coinbase оголосила про придбання Deribit за $2,9 млрд, щоб розширити базу крипто-опціонів. Угода зробить Coinbase найбільшою платформою крипто-деривативів.

Coinbase купує Deribit за $2,9 млрд для домінування на ринку криптоопціонів

Придбання робить Coinbase найбільшою платформою крипто-деривативів, а також свідчить про прагнення крипто-фірм розширити свою базу інституційних інвесторів.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Coinbase, найбільша публічна біржа криптовалют, минулої доби оглосила про придбання біржі деривативів Deribit у рамках угоди на суму 2,9 мільярда доларів для розширення на ринки криптоопціонів.

За словами аналітиків, угода знаменує собою початок нового циклу консолідації в індустрії криптовалютної торгівлі.

Крім того, цей крок підкреслює прагнення криптовалютних компаній розширити свою базу інституційних інвесторів, а також обслуговувати роздрібних трейдерів.

Deribit контролює 85% світового ринку криптовалютних опціонів і повідомив про обсяг торгів у 1,2 трильйона доларів минулого року. Угода передбачає 700 мільйонів доларів готівкою та 11 мільйонів акцій звичайних акцій класу А Coinbase, йдеться в дописі компанії в блозі.

Після угоди придбання щодо Deribit, Coinbase стане найбільшою у світі платформою крипто-деривативів за кількістю відкритих позицій та активності опціонів.

Coinbase надасть більше деталей у своєму звіті про прибутки за перший квартал у четвер. Наразі схвалення угоди регуляторними органами все ще очікується. 

Доповнення

Акції Coinbase, які втратили майже 21% своєї вартості у 2025 році, зросли на 5,7%. Компанія вже дозволяє своїм клієнтам з США та інших країн торгувати ф'ючерсними контрактами на криптовалюту.

Нагадаємо

Біткоїн продовжує зростати, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, на тлі надій на деескалацію митної програми США. Аналітики вважають, що цей рівень стане значною перешкодою.

Капітал родини Трампа збільшився на $2,9 млрд завдяки криптоінвестиціям - ЗМІ03.05.25, 10:56 • 4521 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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