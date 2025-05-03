Капітал родини Трампа збільшився на $2,9 млрд завдяки криптоінвестиціям - ЗМІ

Згідно з новим звітом, справи президента США Дональда Трампа у сфері криптопродуктів збільшили багатство його сім'ї на мільярди за останні шість місяців, на тлі того, як його адміністрація продовжує послаблювати регуляторний підхід федерального уряду до індустрії цифрових валют в цілому, пише УНН з посиланням на CBS News.

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Організація State Democracy Defenders Action оцінила у новому звіті, що криптоактиви президента США тепер становлять майже 40% його чистого капіталу - або приблизно 2,9 млрд доларів. Це зростання частково зумовлене випуском ним мемкоїнів $TRUMP і $MELANIA, а також великою часткою в World Liberty Financial, криптобіржі, пов'язаній з родиною Трампа, яка була запущена у жовтні 2024 року, вказує видання.

State Democracy Defenders Action позиціонує себе як безпартійну організацію, але її контролюють постійні критики президента Трампа, її програма зосереджена на "автократичній загрозі нашій нації", пише видання.

Очікується, що чистий капітал президента США знову збільшиться, оскільки цього тижня World Liberty Financial оголосила, що фірма, яку підтримує Абу-Дабі, інвестує мільярди доларів у криптофонд, пов'язаний із родиною Трампа. Еміратська фірма MGX придбає стейблкоїн-продукт, який пропонує World Liberty, на суму 2 мільярди доларів, ідеться в заяві компанії для CBS. Валюта під назвою "USD1" потім використовуватиметься для інвестицій у Binance, одну з найбільших у світі криптовалютних бірж.

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Як повідомляється, World Liberty пов'язана з президентом та його синами. Дрібний шрифт на сайті компанії свідчить, що організація, пов'язана з Трампом і членами його сім'ї, володіє 60% акцій компанії, пише видання.

Згідно з публічними звітами компанії, організація сім'ї Трампа також володіє 22,5 мільярдами токенів $WLF і отримує додаткові 75% чистого доходу від майбутніх покупок токенів.

Подробиці угоди MGX не були опубліковані, тому незрозуміло, яку вигоду отримає родина Трампа від цієї угоди.

У заяві для CBS News World Liberty заявила, що угода є "найбільшою в історії інвестицією в криптокомпанію" і створює "історичний прецедент". Компанія не відповіла на запитання про те, скільки сім'я Трамп отримає від інвестицій.

Білий дім відповів на запит про коментар, попросивши CBS News "повідомляти про те, що справді хвилює людей". Представник надав посилання на кілька технологічних ініціатив Білого дому.

На тлі того, як інвестиції президента США в криптовалюту зросли, Комісія з цінних паперів та бірж США, як повідомляється, "призупинила розслідування щодо дюжини криптокомпаній з моменту його інавгурації", як показав аналіз CBS News.

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