MGX з Абу-Дабі вклала в Binance $2 млрд криптоінвестицій

Підтримувана Абу-Дабі інвестиційна група MGX вклала 2 млрд доларів криптовалютних інвестицій в Binance, повідомили компанії в середу, що поглибило зв'язки між найбільшою у світі криптовалютною біржею та Об'єднаними Арабськими Еміратами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Угода, яку Binance назвала своєю першою інституційною інвестицією, є однією з найбільших в історії криптоіндустрії. Вона дозволить MGX стати міноритарним акціонером після інвестування в стейблкоїн - тип криптовалюти, прив'язаний до фіатної валюти, такої як долар.

Представник Binance відмовився коментувати "узгоджені права управління" або розмір частки MGX, або те, який стейблкоїн використовувався для інвестицій. MGX також відмовився від коментарів.

У своїй заяві в середу Binance заявила, що має "суттєву присутність" в ОАЕ, найнявши близько 1000 з 5000 своїх співробітників.

Інвестиції в Binance - це перший публічний вихід на криптовалютний ринок MGX, яка була створений майже рівно рік тому "для прискорення розробки та впровадження ШІ та передових технологій" за допомогою партнерств, як тоді заявили.

ОАЕ прагнуть стати світовим центром цифрових активів, включаючи криптовалюту, і намагаються залучити деякі з найбільших фірм для локального розвитку в межах плану з диверсифікації своєї економіки.

"Інвестиції MGX в Binance відображають нашу прихильність просуванню перетворюючого потенціалу блокчейну для цифрових фінансів", - сказав Ахмед Ях'я, керуючий директор і генеральний директор MGX, у своїй заяві. Блокчейн - це технологія, що лежить в основі криптовалют.

MGX, яка також інвестувала в OpenAI та xAI Ілона Маска, очолює шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахаян, радник з національної безпеки ОАЕ та брат президента ОАЕ шейха Мухаммеда бін Заїда. Державний фонд добробуту Абу-Дабі Mubadala вартістю 330 мільярдів доларів є партнером MGX.

"Ці інвестиції MGX є важливою віхою для криптоіндустрії та для Binance. Разом ми формуємо майбутнє цифрових фінансів", - сказав CEO Binance Річард Тенг.

Доповнення

Binance, заснована в 2017 році в Китаї мільярдером Чанпеном Чжао, перетворилася на найбільшу в світі криптовалютну біржу, скориставшись зростаючим попитом на торгівлю біткоїнами та іншими криптовалютами.

Чжао, відомий як "CZ", визнав себе винним у порушенні законів США проти відмивання грошей на Binance і провів кілька місяців у в'язниці в минулому році.

Біржа розширювала свої зв'язки з ОАЕ під керівництвом наступника CZ Річарда Тенга, який раніше очолював Управління з фінансових послуг Абу-Дабі.

У лютому федеральний суддя США погодився відкласти цивільний позов Комісії з цінних паперів і бірж США проти Binance на 60 днів.

Тенг повідомив Reuters у грудні, що Binance все ще шукає базу для своєї глобальної штаб-квартири, що розглядається як спроба підвищити прозорість після кримінальних звинувачень проти CZ і штрафу обсягом 4,3 млрд доларів, який Binance погодилася виплатити в 2023 році в Сполучених Штатах.

У січні французькі слідчі заявили, що почали судове розслідування за фактом відмивання грошей, податкового шахрайства та інших звинувачень в Binance, яка заявила, що відкидає звинувачення.

Криптоіндустрія пережила відродження в минулому році, переломний момент після серії падінь і скандалів у 2022 році, які виявили широко поширені порушення і залишили інвесторів з великими втратами. Найбільша криптовалюта біткоїн досягла нових історичних максимумів після обрання президентом США Дональда Трампа, який зайняв прокриптовалютну позицію.