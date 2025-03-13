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MGX из Абу-Даби вложила в Binance $2 млрд криптоинвестиций

Киев • УНН

 • 15586 просмотра

Инвестиционная группа MGX из Абу-Даби вложила 2 млрд долларов в Binance. Сделка укрепит позиции Binance в ОАЭ, где у компании около 1000 сотрудников.

MGX из Абу-Даби вложила в Binance $2 млрд криптоинвестиций

Поддерживаемая Абу-Даби инвестиционная группа MGX вложила 2 млрд долларов криптовалютных инвестиций в Binance, сообщили компании в среду, что углубило связи между крупнейшей в мире криптовалютной биржей и Объединенными Арабскими Эмиратами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сделка, которую Binance назвала своей первой институциональной инвестицией, является одной из крупнейших в истории криптоиндустрии. Она позволит MGX стать миноритарным акционером после инвестирования в стейблкоин - тип криптовалюты, привязанный к фиатной валюте, такой как доллар.

Представитель Binance отказался комментировать "согласованные права управления" или размер доли MGX, или то, какой стейблкоин использовался для инвестиций. MGX также отказался от комментариев.

В своем заявлении в среду Binance заявила, что имеет "существенное присутствие" в ОАЭ, наняв около 1000 из 5000 своих сотрудников.

Инвестиции в Binance - это первый публичный выход MGX на криптовалютный рынок, который был создан почти ровно год назад "для ускорения разработки и внедрения ИИ и передовых технологий" посредством партнерств, как тогда заявили.

ОАЭ стремятся стать мировым центром цифровых активов, включая криптовалюту, и пытаются привлечь некоторые из крупнейших фирм для локального развития в рамках плана по диверсификации своей экономики.

"Инвестиции MGX в Binance отражают нашу приверженность продвижению преобразующего потенциала блокчейна для цифровых финансов", - сказал Ахмед Яхья, управляющий директор и генеральный директор MGX, в своем заявлении. Блокчейн - это технология, лежащая в основе криптовалют.

MGX, которая также инвестировала в OpenAI и xAI Илона Маска, возглавляет шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, советник по национальной безопасности ОАЭ и брат президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида. Государственный фонд благосостояния Абу-Даби Mubadala стоимостью 330 миллиардов долларов является партнером MGX.

В феврале федеральный судья США согласился отложить гражданский иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Binance на 60 дней.

Тэнг сообщил Reuters в декабре, что Binance все еще ищет базу для своей глобальной штаб-квартиры, что рассматривается как попытка повысить прозрачность после уголовных обвинений против CZ и штрафа в размере 4,3 млрд долларов, который Binance согласилась выплатить в 2023 году в Соединенных Штатах.

В январе французские следователи заявили, что начали судебное расследование по факту отмывания денег, налогового мошенничества и других обвинений в Binance, которая заявила, что отвергает обвинения.

"Эти инвестиции MGX являются важной вехой для криптоиндустрии и для Binance. Вместе мы формируем будущее цифровых финансов", - сказал Тэн.

Дополнение

Binance, основанная в 2017 году в Китае миллиардером Чанпэном Чжао, превратилась в крупнейшую в мире криптовалютную биржу, воспользовавшись растущим спросом на торговлю биткоинами и другими криптовалютами.

Чжао, известный как "CZ", признал себя виновным в нарушении законов США против отмывания денег на Binance и провел несколько месяцев в тюрьме в прошлом году.

Биржа расширяла свои связи с ОАЭ под руководством преемника CZ Ричарда Тэнга, который ранее возглавлял Управление по финансовым услугам Абу-Даби.

Криптоиндустрия пережила возрождение в прошлом году, переломный момент после серии крахов и скандалов в 2022 году, которые выявили широко распространенные нарушения и оставили инвесторов с большими потерями. Самая крупная криптовалюта биткоин достигла новых исторических максимумов после избрания президентом США Дональда Трампа, который занял прокриптовалютную позицию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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