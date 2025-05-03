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Капитал семьи Трампа увеличился на $2,9 млрд благодаря криптоинвестициям - СМИ

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Состояние семьи Трампа увеличилось на миллиарды благодаря криптоактивам, таким как $TRUMP и $MELANIA. Компания, связанная с Трампом, также получит миллиарды инвестиций в криптофонд.

Капитал семьи Трампа увеличился на $2,9 млрд благодаря криптоинвестициям - СМИ

Согласно новому отчету, дела президента США Дональда Трампа в сфере криптопродуктов увеличили богатство его семьи на миллиарды за последние шесть месяцев, на фоне того, как его администрация продолжает ослаблять регуляторный подход федерального правительства к индустрии цифровых валют в целом, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Организация State Democracy Defenders Action оценила в новом отчете, что криптоактивы президента США теперь составляют почти 40% его чистого капитала - или примерно 2,9 млрд долларов. Этот рост частично обусловлен выпуском им мемкоинов $TRUMP и $MELANIA, а также большой долей в World Liberty Financial, криптобирже, связанной с семьей Трампа, которая была запущена в октябре 2024 года, указывает издание.

State Democracy Defenders Action позиционирует себя как беспартийную организацию, но ее контролируют постоянные критики президента Трампа, ее программа сосредоточена на "автократической угрозе нашей нации", пишет издание.

Ожидается, что чистый капитал президента США снова увеличится, поскольку на этой неделе World Liberty Financial объявила, что фирма, которую поддерживает Абу-Даби, инвестирует миллиарды долларов в криптофонд, связанный с семьей Трампа. Эмиратская фирма MGX приобретет стейблкоин-продукт, который предлагает World Liberty, на сумму 2 миллиарда долларов, говорится в заявлении компании для CBS. Валюта под названием "USD1" затем будет использоваться для инвестиций в Binance, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

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Как сообщается, World Liberty связана с президентом и его сыновьями. Мелкий шрифт на сайте компании свидетельствует, что организация, связанная с Трампом и членами его семьи, владеет 60% акций компании, пишет издание.

Согласно публичным отчетам компании, организация семьи Трампа также владеет 22,5 миллиардами токенов $WLF и получает дополнительные 75% чистого дохода от будущих покупок токенов.

Подробности сделки MGX не были опубликованы, поэтому неясно, какую выгоду получит семья Трампа от этой сделки.

В заявлении для CBS News World Liberty заявила, что сделка является "самой крупной в истории инвестицией в криптокомпанию" и создает "исторический прецедент". Компания не ответила на вопрос о том, сколько семья Трамп получит от инвестиций.

Белый дом ответил на запрос о комментарии, попросив CBS News "сообщать о том, что действительно волнует людей". Представитель предоставил ссылку на несколько технологических инициатив Белого дома.

На фоне того, как инвестиции президента США в криптовалюту выросли, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, как сообщается, "приостановила расследование в отношении дюжины криптокомпаний с момента его инаугурации", как показал анализ CBS News.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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