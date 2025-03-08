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Трамп провів перший в історії саміт із криптовалют, але біткоїн це не врятувало

Київ • УНН

 • 101685 перегляди

Білий дім провів історичний саміт з криптовалют, оголосивши про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів. Після саміту ціна біткоїна впала на 4%, а за тиждень - на 8%.

Трамп провів перший в історії саміт із криптовалют, але біткоїн це не врятувало

Білий дім провів у п'ятницю, 07 березня, перший в історії саміт з криптовалют. Щоправда, ціна біткоїна все одно знизилась. Про це інформує NBC News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, саміт зібрав лідерів індустрії, яка стала найбільшою групою донорів на виборах 2024 року.

Метою заходу було підтвердити прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа зробити Сполучені Штати "криптостолицею світу" та офіційно скасувати жорстке регулювання галузі адміністрацією Байдена

- пише NBC News.

Однак, деякі інвестори, очевидно, очікували більшого. Після завершення саміту ціна біткоїна впала на 4%, і за підсумками тижня, знизилася приблизно на 8%.

Як повідомляє NBC News, джерелом падіння ціни біткоїна став Девід Сакс, головний спеціаліст Білого дому з питань ШІ та криптовалют. Він оголосив, що США створюють "стратегічний резерв біткоїнів", заявивши при цьому, що Сполучені Штати не мають активних планів щодо додаткових закупівель криптовалюти.

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Замість цього резерв складатиметься з наявних запасів біткоїнів, конфіскованих правоохоронними органами у підозрюваних або вилучених під час цивільних розглядів.

Стриману реакцію висловив Джефф Парк, керівник інвестиційної групи біткоїнів Bitwise, назвавши деталі указу "неідеальним результатом".

Указ про вибори - це поодинока політична директива, яка може залишитися або зникнути так само легко, як указ Байдена про ґендерно-підтверджуючу опіку над неповнолітніми або указ, спрямований на обмеження індустрії штучного інтелекту

- написав він у соцмережі Х.

"Без колективної сили законодавства, що відображає волю коаліційного будівництва народу, він навряд чи стане тим вирішальним фактором, який започаткує цілу низку речей другого порядку, на які очікують люди".

Нагадаємо

Указ Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів з конфіскованих активів розчарував інвесторів. BTC впав до $84 717, а основні альткоїни втратили від 3.4% до 7.8% вартості.

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