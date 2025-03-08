Трамп провів перший в історії саміт із криптовалют, але біткоїн це не врятувало

Білий дім провів у п'ятницю, 07 березня, перший в історії саміт з криптовалют. Щоправда, ціна біткоїна все одно знизилась. Про це інформує NBC News, передає УНН.

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Зазначається, саміт зібрав лідерів індустрії, яка стала найбільшою групою донорів на виборах 2024 року.

Однак, деякі інвестори, очевидно, очікували більшого. Після завершення саміту ціна біткоїна впала на 4%, і за підсумками тижня, знизилася приблизно на 8%.

Як повідомляє NBC News, джерелом падіння ціни біткоїна став Девід Сакс, головний спеціаліст Білого дому з питань ШІ та криптовалют. Він оголосив, що США створюють "стратегічний резерв біткоїнів", заявивши при цьому, що Сполучені Штати не мають активних планів щодо додаткових закупівель криптовалюти.

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Замість цього резерв складатиметься з наявних запасів біткоїнів, конфіскованих правоохоронними органами у підозрюваних або вилучених під час цивільних розглядів.

Стриману реакцію висловив Джефф Парк, керівник інвестиційної групи біткоїнів Bitwise, назвавши деталі указу "неідеальним результатом".

Указ про вибори - це поодинока політична директива, яка може залишитися або зникнути так само легко, як указ Байдена про ґендерно-підтверджуючу опіку над неповнолітніми або указ, спрямований на обмеження індустрії штучного інтелекту